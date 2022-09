Quan chức Hàn-Mỹ mở cuộc họp Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng sau gần 5 năm

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul, Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl ngày 16/9 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) tại thủ đô Washington.Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng là cơ chế thảo luận toàn diện về chính sách và chiến lược nhằm tăng cường ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm bán đảo Hàn Quốc. Hội nghị lần này diễn ra sau 4 năm 8 tháng kể từ tháng 1 năm 2018 ngay sau khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6.Quan chức hai nước đã ra tuyên bố chung sau hội nghị, có nội dung Washington tăng cường cam kết an ninh đối với Seoul, củng cố năng lực răn đe trước các hành vi tấn công của Bình Nhưỡng. Hai bên nhấn mạnh lập trường sẽ vận dụng mọi phương tiện gồm ngoại giao, quân sự, kinh tế, tình báo để đối phó trước mối đe dọa của miền Bắc.Tiếp đó, quan chức Hàn Quốc và Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên đưa ra thông điệp làm gia tăng căng thẳng liên quan đến sử dụng vũ khí hạt nhân, trong đó có việc nước này thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân mới. Hai bên cam kết tiếp tục sử dụng mọi nguồn lực quân sự quốc gia nhằm tăng cường tư thế răn đe của đồng minh.Trong tuyên bố chung, Washington cũng tái khẳng định cam kết sử dụng tất cả năng lực quân sự trên toàn phạm vi như hạt nhân, quân sự truyền thống, phòng thủ tên lửa và năng lực phi hạt nhân tân tiến để cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Seoul. Hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường các cuộc đàm phán chặt chẽ giữa các nước đồng minh, liên quan đến chính sách phòng thủ hạt nhân và tên lửa của Mỹ.Cùng với đó, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Hàn Quốc để tiếp tục triển khai và vận hành tài sản chiến lược một cách phù hợp và hiệu quả trong khu vực theo thời điểm, nhằm mục tiêu kiềm chế và ứng phó với miền Bắc cũng như thúc đẩy an ninh khu vực. Việc sớm mở rộng triển khai tàu sân bay Ronald Reagan trong khu vực là bằng chứng cho thấy cam kết rõ ràng của Washington.Mỹ một lần nữa nhấn mạnh lập trường ủng hộ mạnh mẽ “đề xuất táo bạo” đối với miền Bắc của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cam kết tiếp tục các nỗ lực được hai bên cân chỉnh, nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.Hai bên cũng đồng thuận tăng cường hợp tác trong hoạt động an ninh mạng bất hợp pháp và hành vi né tránh lệnh trừng phạt của miền Bắc.Hai nước sẽ phản đối mạnh mẽ vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời đang phối hợp chặt chẽ chuẩn bị phương án cụ thể cho mọi kịch bản có thể xảy ra.Quan chức hai nước nhất trí tổ chức cuộc họp Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng cấp cao hàng năm, bao gồm mở cuộc họp cấp chuyên viên vào nửa đầu năm sau để chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao tiếp theo.Trong cuộc họp kéo dài trong 4 tiếng 30 phút lần này, hai bên cũng được cho là đã thảo luận về toàn bộ tình hình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả vấn đề bán đảo Hàn Quốc cũng như Đài Loan, Trung Quốc.