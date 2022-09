Đường hàng không và đường biển bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão “Nanmadol”

Photo : YONHAP News

Tổng công ty cảng hàng không Hàn Quốc (KAC) cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 14 “Nanmadol”, tính đến 10 giờ sáng ngày 19/9 có 66 chuyến bay khởi hành từ 9 sân bay trong nước, gồm 23 chuyến bay từ sân bay Gimpo, 23 chuyến từ sân bay Gimhae và 8 chuyến từ đảo Jeju đã bị hủy.Số chuyến bay bị hủy có thể sẽ còn tăng tùy theo tình hình thời tiết, trong số khoảng 600 chuyến bay khởi hành từ 14 sân bay nội địa.KAC cho biết đã khởi động nhóm ứng phó tình hình thiên tai từ sáng ngày 18/9, và dự kiến nhóm sẽ hoạt động cho tới khi cơn bão đi qua. Công tác cố định máy bay và gia cố cơ sở, phương tiện trong khu vực di chuyển cũng đã được tiến hành nhằm chủ động phòng tránh trước nguy cơ xảy ra gió lớn. Phía KAC đang cho rà soát trang cơ sở phụ trợ, kiểm tra đường ống bơm nước.Mặt khác, 160 tàu chạy 101 tuyến đường đã tạm dừng hoạt động hoặc neo đậu nơi an toàn.Trong khi đó, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cũng cho biết đã cho dừng hoặc điều chỉnh lịch vận hành 34 chuyến tàu nội địa từ 9 giờ sáng cùng ngày. 22 chuyến tàu tuyến Gyeongbu, Gyeongjeon, Daegu, Donghae, Yeongdong tạm dừng hoàn toàn.Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc cũng duy trì hệ thống công tác khẩn cấp, kiểm tra cơ sở dễ gặp thiệt hại do mưa bão, tăng cường rà soát đường cao tốc. Tổng công ty đường bộ nhấn mạnh người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy tắc lái xe an toàn, như giảm tốc và duy trì khoảng cách giữa các xe khi có mưa và gió lớn.