Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu hoạt động ngoại giao đa phương nhân dự

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu hoạt động ngoại giao tại London (Anh) nhân dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, được cử hành tại tu viện Westminster vào ngày 19/9 (giờ địa phương). Có hơn 500 nhân sự cấp cao các nước, trong đó có các lãnh đạo thượng đỉnh như Tổng thống, Quốc vương, có mặt tại London để tham dự lễ tang Nữ hoàng.Trước tiên, Tổng thống đã tham dự sự kiện chào mừng do Quốc vương Charles III tổ chức. Tổng thống đã gửi lời chia buồn và thương tiếc của người dân Hàn Quốc tới Hoàng gia Anh. Đáp lại, Quốc vương Charles III bày tỏ cảm ơn vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc đã không quản ngại đường xa tới viếng lễ tang Nữ hoàng.Mặt khác, Tổng thống Yoon đã có buổi trò chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden, tân Thủ tướng Anh Liz Truss, thảo luận về văn hóa Hàn Quốc và phương án hợp tác song phương. Tổng thống cũng đã chào xã giao Nhật hoàng Naruhito, nhưng không trao đổi về vấn đề lịch sử giữa hai nước.Văn phòng Tổng thống cho biết thông qua cuộc gặp tự nhiên với lãnh đạo các nước, Tổng thống Yoon đã nỗ lực tìm kiếm "đồng minh giá trị", tức đoàn kết với các quốc gia cùng tôn trọng chủ nghĩa tự do dân chủ.Sau lễ tang Nữ hoàng, Tổng thống sẽ lên đường thăm New York (Mỹ), tiếp tục các hoạt động ngoại giao đa phương nhân tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong ngày đầu tiên 20/9 (giờ địa phương), Tổng thống sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, nhấn mạnh về "đồng minh giá trị" vì tự do, hòa bình và an ninh kinh tế.Ngoài ra, Tổng thống dự kiến sẽ thảo luận về việc cải thiện quan hệ trong hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật. Còn trong hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, ông Yoon dự kiến trao đổi về phương án ổn định thị trường ngoại hối, vấn đề trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Washington.