Tổng thống Yoon Suk-yeol đến New York tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến thành phố New York (Mỹ), địa điểm thứ hai trong chuyến công du kéo dài 7 ngày, để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.Sau khi dự lễ quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II, máy bay Không quân số 1 chở Tổng thống và đoàn tháp tùng đã tới sân bay quốc tế New York vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20/9 (giờ Hàn Quốc).Tổng thống Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào sáng sớm ngày 21/9 (giờ Hàn Quốc), kêu gọi mở rộng “đoàn kết toàn cầu” với các nước chia sẻ và tôn trọng tự do trên thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Yoon dự kiến sẽ kêu gọi phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, đối phó chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời công bố về việc Seoul sẽ tăng cường đóng góp trong các vấn đề quốc tế.Bên lề sự kiện này, Tổng thống có kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật, thảo luận về các vấn đề nổi cộm giữa hai nước và phương án phát triển quan hệ song phương.Trước đó, tối ngày 19/9 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và hơn 500 nhân sự thượng đỉnh từ các quốc gia đã tham dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, được cử hành tại tu viện Westminster (London, Anh). Ghi trong cuốn sổ tang sau khi kết thúc tang lễ, Tổng thống Yoon bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc với Hoàng gia và người dân nước Anh, hy vọng người đã khuất yên nghỉ. Ông cảm thấy vinh dự vì được trải qua cùng thời đại với Nữ hoàng.Ban đầu, Tổng thống Yoon dự kiến đến tu viện Westminster vào chiều ngày 18/9, ngày đầu tiên của trong chuyến công du nước Anh, để viếng và lưu bút trong cuốn sổ tang. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hoãn lại một ngày theo yêu cầu từ phía Hoàng gia Anh sau khi cân nhắc đến tình hình giao thông. Vấn đề này đã làm dấy lên tranh cãi rằng nguyên nhân là do phía Hoàng gia Anh thiếu sót trong nghi lễ tiếp đón, còn phía Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng.