Giá cải thảo, kimchi leo thang tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cải thảo đang được bán tại chợ ở Hàn Quốc với mức giá 15.000 won (10 USD) một bắp, cao hơn mọi năm, nhưng chất lượng lại không thể bằng trước. Một thương nhân trong chợ cho biết nhiều khách hàng mang trả lại cải thảo vì bị hỏng, khiến người bán không khỏi thua lỗ.So với một năm trước, giá bình quân một thùng cải thảo loại 10 kg tăng vọt hơn 10.000 won (7 USD). Giá cả leo thang do sản lượng cải thảo năm nay kém vì thời tiết bất thường như nắng nóng, mưa liên tục.Giá cải thảo tăng khiến giá kimchi đóng túi cũng tăng theo, do cải thảo là nguyên liệu chính. Hãng thực phẩm CJ CheilJedang gần đây đã nâng bình quân 11% giá 19 mặt hàng kimchi đóng túi. Công ty Daesang, doanh nghiệp số một về mặt hàng này, cũng dự kiến nâng gần 10% giá các loại kimchi chính của hãng từ tháng sau. Đây là đợt nâng giá thứ hai của hai công ty này trong năm nay.Giá cả leo thang không khỏi khiến người tiêu dùng phải "thắt lưng buộc bụng", hoặc chuyển sang chọn mua các loại kimchi khác ngoài kimchi cải thảo, như kimchi củ cải non. Ngay cả các siêu thị lớn cũng chỉ đặt hàng lượng kimchi bằng một phần ba so với thông thường.Chính phủ đã phải nhanh chóng lập đối sách trước tình hình giá cải thảo leo thang nghiêm trọng. Trước tiên, Chính phủ quyết định sẽ đẩy sớm thời gian xuất hàng cải thảo vụ mùa đông năm nay, đồng thời nhập khẩu sớm 600 tấn cải thảo dùng để muối kimchi xuất khẩu. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng tình trạng tăng giá hiện nay sẽ còn tiếp diễn. Viện nghiên cứu Kinh tế nông thôn Hàn Quốc dự báo phải tới tháng sau, khi chính thức bước vào vụ thu hoạch, giá cải thảo mới bắt đầu giảm dần.Do mùa muối kimchi sẽ bắt đầu từ đầu tháng 11, nên Chính phủ sẽ chủ động lập tiếp đối sách nguồn cung các loại rau củ muối kimchi vào tháng sau, để ổn định cung cầu trên thị trường.