Hàn Quốc cân nhắc nới lỏng thêm quy định phòng dịch COVID-19

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/9, Hàn Quốc phát sinh 47.917 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 47.594 ca trong cộng đồng và 323 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới ít hơn khoảng 9.000 ca so với một tuần trước, và là con số thấp nhất 10 tuần trở lại đây (chỉ xét riêng ngày thứ Ba).Số ca bệnh nguy kịch đang nhập viện điều trị là 497 ca, giảm 11 ca so với ngày hôm trước. Thêm 24 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Công suất giường dành cho ca bệnh nguy kịch là 37,8%, ca bệnh nặng là 36,7%, ca vừa đến nặng là 21%. 271.413 ca đang điều trị tại nhà, tăng 42.000 ca so với một ngày trước.Trong bối cảnh số ca nhiễm có xu hướng giảm, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét nới lỏng thêm quy định phòng dịch. Trước mắt, cơ quan phòng dịch đang cân nhắc phương án bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang ngoài trời. Hiện tại, các sự kiện hoặc biểu tình ngoài trời tập trung trên 50 người, hay khán giả tới theo dõi các trận thi đấu thể thao và chương trình biểu diễn vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang.Tiếp đó, việc bỏ quy định làm xét nghiệm khuếch đại gen PCR trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh cũng đang được xem xét toàn diện.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch nhận định hiện vẫn chưa phải là thời điểm xem xét nới lỏng quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và cách ly bắt buộc 7 ngày đối với người nhiễm COVID-19.