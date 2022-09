Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 20/9 công bố dự thảo "Hệ thống phân loại xanh Hàn Quốc" (K-Taxonomy).Nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo này đó là đưa lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và kiểm chứng công nghệ trọng tâm về năng lượng nguyên tử vào "lĩnh vực xanh"; lĩnh vực xây mới và tiếp tục vận hành nhà máy điện nguyên tử vào "lĩnh vực chuyển đổi" trong Hệ thống phân loại xanh."Lĩnh vực xanh" là những hoạt động kinh tế đóng góp vào việc cải thiện môi trường, trung hòa carbon. "Lĩnh vực chuyển đổi" là các hoạt động kinh tế quá độ để chuyển đổi sang trung hòa carbon.Về lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và kiểm chứng công nghệ trọng tâm về năng lượng điện nguyên tử, Bộ Môi trường quyết định bao gồm các công nghệ trọng tâm cần thiết cho nghiên cứu phát triển trong trung và dài hạn nhằm nâng cao tính an toàn cho nhà máy điện nguyên tử, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Cụ thể, các công nghệ này bao gồm lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và nhà máy điện nguyên tử thế hệ mới, công nghệ năng lượng nguyên tử tương lai như phản ứng nhiệt hạch, các công nghệ giúp nâng cao tính an toàn như sử dụng nhiên liệu chống chịu sự cố (ATF) và quản lý rác thải phóng xạ.Việc xây mới và tiếp tục vận hành nhà máy điện nguyên tử được áp dụng với các nhà máy được cấp phép hoạt động cho tới năm 2045, phải thỏa mãn điều kiện về tính an toàn và phòng ngừa thiệt hại tới môi trường.Theo các điều kiện cụ thể ghi trong dự thảo, các nhà máy điện nguyên tử phải có cơ sở xử lý rác thải phóng xạ hoạt độ thấp và trung bình, phải lập quỹ quản lý rác thải và chi phí phá dỡ nhà máy điện nguyên tử, thì mới được phân loại vào "Hệ thống phân loại xanh". Đối với rác thải phóng xạ hoạt độ cao thì điều kiện là phải lập kế hoạch về việc lưu trữ và xử lý, có điều khoản pháp lý để đảm bảo thực hiện kế hoạch.Đặc biệt, khi xây mới nhà máy điện nguyên tử, phải áp dụng tiêu chuẩn công nghệ tối tân được quy định trong Luật an toàn năng lượng nguyên tử, và phải sử dụng nhiên liệu chống chịu sự cố. Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp tục vận hành thì thời điểm áp dụng nhiên liệu chống chịu sự cố là từ năm 2031.Chính phủ Hàn Quốc giải thích điện nguyên tử là nguồn điện năng quan trọng nhằm giải quyết biến đổi khí hậu và bài toán năng lượng. Lần này, Chính phủ đưa điện nguyên tử vào Hệ thống phân loại xanh sau khi xét thấy cần kết hợp hài hòa giữa năng lượng tái tạo và năng lượng nguyên tử.Hệ thống phân loại xanh phân loại các hoạt động kinh tế xanh đóng góp vào 6 mục tiêu môi trường, như cắt giảm khí nhà kính, đối phó với biến đổi khí hậu. Đây là một hệ thống tiêu chuẩn để xem xét một công nghệ hay hoạt động công nghiệp nào có thân thiện môi trường hay không.Bộ Môi trường sẽ thu thập thêm ý kiến từ các chuyên gia, giới doanh nghiệp, ý kiến trong xã hội để quyết định dự thảo cuối cùng.