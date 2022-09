Công suất thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng hơn 20%

Photo : YONHAP News

Hệ thống thông tin thống kê điện lực thuộc Sở Giao dịch điện lực Hàn Quốc ngày 20/9 cho biết trong tháng 9, công suất thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo đạt 27.103 MW (megawatt), chiếm 20,1% tổng công suất tất cả các thiết bị phát điện, mức cao kỷ lục. Trước đó, tỷ trọng thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo từng lần đầu cán mốc 20% vào tháng 8.Trong số các loại năng lượng tái tạo, công suất thiết bị phát điện bằng năng lượng Mặt trời đạt 20.305 MW, chiếm 15,1%; thủy điện là 1.812 MW, sinh học 1.800 MW, năng lượng gió 1.754 MW, tỷ trọng gần tương tự đều là 1,3%.Công suất thiết bị phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) chiếm tỷ trọng cao nhất với 30,8%, sau đó tới than đá (27,2%), năng lượng nguyên tử (17,3%).Tỷ trọng công suất thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo đang cao hơn 2,9% so với năng lượng nguyên tử. Tỷ trọng năng lượng tái tạo hiện đang cao gấp 4 lần nếu so với cách đây 10 năm, tháng 12/2012 (5%). Tỷ trọng năng lượng Mặt trời tăng gần 18 lần, từ 0,8% lên 15,1%, trong cùng khoảng thời gian này. Ngược lại, tỷ trọng năng lượng nguyên tử giảm từ 25,3% xuống 17,3%. Bản thân công suất thiết bị phát điện vẫn lớn, nhưng tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng lên, nên tỷ trọng năng lượng nguyên tử giảm đi.Theo chính sách giảm khí nhà kính và xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ tiền nhiệm, tỷ trọng thiết bị phát điện năng lượng tái tạo đã tăng mạnh, nhưng lượng điện năng sản xuất ra vẫn chưa tăng tương xứng.Theo số liệu công bố vào ngày 8/9 vừa qua của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), sản lượng điện từ năng lượng tái tạo tháng 7 đạt 4.581 GWh (gigawatt giờ), chiếm 8,3% tổng sản lượng điện, chỉ bằng một nửa nếu so với tỷ trọng công suất thiết bị phát điện năng lượng tái tạo tháng 7. Trong khi đó, sản lượng điện nguyên tử chiếm 27,9%, than đá là 35,8%, gas là 26,9%.Chính phủ đương nhiệm đã tuyên bố hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiện nhiệm, nên dự kiến tỷ trọng điện nguyên tử sẽ quay trở lại xu hướng tăng thời gian tới, khiến có ý kiến lo ngại tỷ trọng điện năng tái tạo sẽ bị giảm đi.