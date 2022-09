OECD nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2022 lên 2,8%

Photo : KBS News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 19/9 công bố “Báo cáo kinh tế Hàn Quốc 2022”, dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay đạt 2,8%, tăng 0,1% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 6. Việc OECD nâng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong bối cảnh vật giá trên toàn thế giới gần đây leo thang được cho là khá bất thường.Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hồi tháng 5 đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay xuống 2,7%, Chính phủ Hàn Quốc hạ xuống 2,6% trong tháng 6. Đặc biệt, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) còn điều chỉnh hạ triển vọng tăng trưởng Hàn Quốc xuống 2,3%.Tuy nhiên, OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Hàn Quốc xuống 2,2%, thấp hơn 0,3% so với dự báo trước đó. OECD dự đoán tiêu dùng tư nhân sẽ tăng trưởng 3,7% nhờ tiêu dùng phục hồi sau dịch COVID-19 và lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, giúp thúc đẩy tăng tưởng kinh tế nói chung.Mặt khác, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cả năm 2022 dự kiến đạt 5,2%, tăng 0,4% so với dự báo trước đó. Con số này năm 2023 là 3,9%, giảm nhẹ so với năm nay. Đây là số liệu được tính toán với điều kiện tình hình giá dầu quốc tế năm sau sẽ duy trì ở mức như hiện nay.OECD đánh giá nợ hộ gia đình và giá bất động sản leo thang là yếu tố rủi ro đối với chính sách kinh tế vĩ mô, bất chấp năng lực phục hồi của hệ thống tài chính Hàn Quốc được duy trì ngay trong đại dịch.Về chính sách tài chính, hiện nay tỷ lệ nợ Chính phủ đang ở mức thấp song Seoul cần tăng cường tính lành mạnh của tài chính trước tình trạng dân số già hóa và chi phí phúc lợi xã hội gia tăng trong tương lai.OECD khuyến cáo Hàn Quốc cần nỗ lực đưa ra thêm chính sách về đối phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được mục tiêu giảm khí thải nhà kính. Tổng lượng khí thải cho phép so với mục tiêu giảm khí thải nhà kính quốc gia (NDC) của Hàn Quốc vẫn còn cao, và giao dịch quyền phát thải khí cũng ở mức cao 90%.Cùng với đó, tập đoàn lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn có khoảng cách sản xuất lớn, dẫn đến chênh lệch trong thị trường tuyển dụng, như giữa lao động chính thức và lao động hợp đồng ngắn hạn, có thể dẫn đến tác dụng phụ. Đây là vấn đề Hàn Quốc cần cải thiện. Ngoài ra, Seoul cần mở rộng mạng lưới an sinh xã hội nhằm đảm bảo thu nhập cho người dân khi về già và cải thiện chính sách mở rộng tuyển dụng cho tầng lớp thanh niên.