Tổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Rạng sáng ngày 21/9 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lần đầu có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao, Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Yoon là lãnh đạo thứ 10 phát biểu trong ngày đầu tiên của phiên thảo luận.Ngay từ phần mở đầu, Tổng thống đã nhấn mạnh về giá trị của "tự do". Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định cộng đồng quốc tế đang trong khủng hoảng bởi tình trạng xâm hại nhân quyền, vũ khí hủy diệt hàng loạt, sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh. Ông Yoon đề ra giải pháp đó là các nước cùng đoàn kết dựa trên nền tảng tự do.Tổng thống kêu gọi giải quyết các vấn đề như đại dịch, khử carbon thông qua hợp tác và hỗ trợ, trong đó Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm.Ông Yoon tin tưởng dù là vấn đề an ninh truyền thống hay an ninh kinh tế mới thì đều có thể giải quyết nhờ sự đoàn kết giữa các quốc gia cùng tôn trọng tự do.Tổng thống nhấn mạnh cộng đồng quốc tế có thể vượt qua cuộc khủng hoảng phức tạp hiện nay bằng tinh thần đoàn kết vững chắc, cùng nỗ lực để gìn giữ và mở rộng hơn nữa tự do.Mặc dù không đề cập tới một quốc gia nào cụ thể, nhưng lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh rằng quốc gia nào quay lưng với các quy định phổ quát của cộng đồng quốc tế thì sẽ càng chìm trong khủng hoảng và hỗn loạn hơn.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tăng cường đóng góp để khắc phục cuộc khủng hoảng quốc tế. Seoul quyết định hỗ trợ trên 300 triệu USD cho hệ thống y tế thế giới, mở rộng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) "xanh", đồng thời hỗ trợ công nghệ kỹ thuật số cho các nước đang phát triển.Tổng thống cam kết Hàn Quốc sẽ làm tròn trách nhiệm và vai trò của mình, vì sự tự do của người dân thế giới và sự thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.Trong bài diễn thuyết, Tổng thống không trực tiếp đề cập tới Bắc Triều Tiên. Ông Yoon cũng nhấn mạnh đường lối "đồng minh giá trị", nền tảng của tự do. Một số ý kiến lo ngại nội dung bài phát biểu này có thể làm dấy lên sự phản đối của Trung Quốc, nước có thể bị loại khỏi "đồng minh giá trị" này.