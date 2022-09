ADB hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2023 xuống 2,3%

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế châu Á 2022 sửa đổi” công bố ngày 21/9, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã hạ tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm sau xuống còn 2,3%, giảm 0,3% so với mức 2,6% đưa ra hồi tháng 7. Con số này thấp hơn so với triển vọng của Chính phủ Seoul (2,5%), nhưng cao hơn so với dự báo của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) (2,1%), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) (2,1%) và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (2,2%).ADB vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc ở mức 2,6%.Ngân hàng phát triển châu Á đánh giá tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, nền kinh tế châu Á bắt đầu cho thấy đà phục hồi, tập trung ở tiêu dùng và tuyển dụng. Tuy nhiên, tình hình hiện nay vẫn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro, trong đó có chính sách thắt chặt tiền tệ của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu, hay chiến sự tại Ukraine. Đặc biệt, suy thoái kinh tế tại Trung Quốc nghiêm trọng hơn so với dự báo có thể trở thành yếu tố rủi ro đè nén nền kinh tế châu Á.Theo ADB, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm nay dự báo đạt 3,3%, giảm 0,7% so với dự báo trước đó. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển khu vực châu Á (trừ Trung Quốc) là 5,3%. Đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm trở lại đây triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển tại châu Á lại được dự báo cao hơn Trung Quốc.Dự báo tăng trưởng kinh tế của toàn bộ các nước đang phát triển châu Á (46 quốc gia) trong năm nay là 4,3%, giảm 0,3% so với mức 4,6% trong báo cáo trước đó. Con số triển vọng của năm 2023 là 4,9%, giảm 0,3%.Chỉ số tăng giá tiêu dùng Hàn quốc năm 2022 và 2023 dự báo sẽ lần lượt đạt 4,5% và 3%, tương tự báo cáo trước đó.ADB nhận định giá năng lượng và thực phẩm leo thang thời gian gần đây, khiến áp lực lạm phát ở các nước đang phát triển khu vực châu Á sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của châu Á năm nay và năm sau lần lượt là 4,5% và 4,0%.