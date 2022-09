Xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 9 giảm 8,7%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/9 công bố trong 20 ngày đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 33 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 1,8% do số ngày làm việc là 13 ngày, ít hơn 1,5 ngày.Xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 3,4%, chế phẩm dầu mỏ tăng 38,8%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 7,5%, thiết bị vô tuyến viễn thông giảm 25,9%, phụ tùng ô tô giảm 12,3%.Theo quốc gia, xuất khẩu sang Singapore tăng 44,3%, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 14%, Mỹ giảm 1,1%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 15,3%, Việt Nam giảm 13%.Kim ngạch nhập khẩu 20 ngày đầu tháng 9 đạt 37,1 tỷ USD, tăng 6,1% so với một năm trước. Trong đó, nhập khẩu dầu thô tăng 16,1%, chíp bán dẫn tăng 11,1%, gas tăng 106,9%. Tuy nhiên, nhập khẩu máy móc giảm 5,7%, chế phẩm dầu mỏ giảm 36,5%.Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 3,1%, Mỹ tăng 8,3%, Ả-rập Xê-út tăng 32%, Đài Loan tăng 16,9%. Nhưng nhập khẩu từ EU giảm 8,4%, Nhật Bản giảm 7,6%.Cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng 9 thâm hụt 4,1 tỷ USD. Cùng kỳ năm ngoái, cán cân thương mại từng thặng dư 1,16 tỷ USD. Cán cân thương mại cả tháng 9 nhiều khả năng sẽ thâm hụt tháng thứ 6 liên tiếp, lần đầu tiên trong vòng 25 năm.Chính phủ Hàn Quốc nhận định còn tồn tại rủi ro làm hạn chế xuất khẩu, trong khi giá năng lượng quốc tế sẽ còn tiếp tục biến động lớn trong thời gian tới. Chính phủ sẽ tìm kiếm phương án để tiết kiệm và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm thiểu quy mô thâm hụt cán cân thương mại.