Nghị sự dự kiến của hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Hàn-Nhật tại New York

Sau khi kết thúc bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 20/9 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản tại New York (Mỹ).Trái với nội dung công bố của phía Hàn Quốc, Nhật Bản lại cho biết lịch trình hội đàm thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vẫn chưa được ấn định chính thức. Điều này cho thấy có thể hai bên vẫn chưa thống nhất ý kiến về các vấn đề nổi cộm, như việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Trước đó, Ngoại trưởng hai nước đã hội đàm và thảo luận nhưng không thu hẹp được bất đồng ý kiến. Giới chuyên gia nhận định rằng dù lãnh đạo hai nước gặp nhau tại New York thì cũng chỉ là hội đàm ngắn, hoặc trao đổi không sâu về các vấn đề nổi cộm.Còn tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nghị sự trọng tâm được nhắc tới là tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc, hợp tác an ninh kinh tế. Có thể lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi cả về vấn đề trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Washington, phương án hợp tác nhằm ổn định thị trường ngoại hối trong bối cảnh Mỹ liên tiếp nâng lãi suất, tỷ giá hối đoái won/USD tăng cao.Nếu cả hai cuộc hội đàm này được diễn ra thì thời gian dự kiến sẽ là rạng sáng ngày 22/9 (giờ Hàn Quốc), trong đó nghị sự chính đều là những vấn đề nhạy cảm. Kết quả hai cuộc hội đàm này sẽ ảnh hưởng lới thành quả cả chuyến công du của Tổng thống Yoon Suk-yeol.Mặt khác, Tổng thống đã có cuộc gặp với cựu Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim, và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, trao đổi về vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Yoon cũng đang có kế hoạch thực hiện các bước đi ngoại giao kinh tế để thu hút doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Hàn Quốc.