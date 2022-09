Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc duy trì đà giảm 4 tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 22/9, Hàn Quốc ghi nhận 33.009 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục xu hướng giảm.Số ca mắc mới đã giảm hơn 8.200 ca so với một ngày trước, và giảm hơn 38.000 ca so với cách đây một tuần. Xét riêng quy mô ca mắc mới các ngày thứ Năm, thì đây là số ca thấp nhất trong vòng 11 tuần. Số ca nặng đang phải nhập viện điều trị là 428 ca, giảm 66 ca so với ngày hôm trước. Thêm 59 ca tử vong.Cơ quan phòng dịch nhận định sau 8 tuần tái bùng phát mạnh, làn sóng lây nhiễm lần này đã qua giai đoạn đỉnh điểm, và duy trì xu hướng giảm 4 tuần liên tiếp.Tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát lần này là 0,05%, bằng một nửa so với đợt bùng phát trước đó. Cơ quan phòng dịch nhận định nếu trong thời gian tới không xuất hiện biến chủng mới nào có khả năng lây lan mạnh và tránh miễn dịch, thì quy mô lây lan sẽ duy trì ở ngưỡng như hiện nay.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch cũng cảnh báo khả năng đồng thời bùng phát cả dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus gây ra, như cúm mùa, virus hợp bào hô hấp (RS) ở trẻ nhỏ.Trong tháng sau, Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm phòng mũi bổ sung bằng vắc-xin COVID-19 cải tiến của Moderna, nhằm đối phó hiệu quả hơn với biến thể Omicron. Đối tượng ưu tiên tiêm là người trên 60 tuổi, người suy giảm miễn dịch, người sống và làm việc trong các cơ sở dễ lây nhiễm, như cơ sở điều dưỡng. Thời gian tiêm là từ ngày 11/10. Người dân có thể đặt lịch tiêm từ ngày 27/9 thông qua trang chủ đặt lịch tiêm phòng, tổng đài của Cơ quan quản lý dịch bệnh và chính quyền địa phương.