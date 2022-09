Phản ứng trái chiều của chính giới về hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã đưa ra những phản ứng trái chiều liên quan đến hội đàm thượng đỉnh Hàn-Nhật kéo dài trong vòng 30 phút ngày 22/9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đánh giá quan hệ Hàn-Nhật đã có sự thay đổi lớn sau hội đàm thượng đỉnh lần này, mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ song phương đã bị chính quyền tiền nhiệm phá hủy. Hội đàm đã thổi một “làn gió ấm” vào mối quan hệ Hàn-Nhật bị đóng băng trong nhiều năm qua. Điển hình là hai bên đạt được thỏa thuận về việc vận hành trở lại đường bay Gimpo-Haneda, tuyến đường được xem biểu tượng của giao lưu Hàn-Nhật; miễn cách ly phòng dịch COVID-19 khi nhập cảnh vào Nhật Bản và khôi phục quy định miễn thị thực giữa hai nước.Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để tiếp nối quyết tâm của Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc nhanh chóng phục hồi quan hệ Hàn-Nhật về mức quan hệ đối tác theo thỏa thuận trước đây giữa cố Tổng thống Kim Dae-jung và cố Thủ tướng Obuchi Keizo.Trái lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng từ quá trình đến kết quả hội đàm đều là sự “sỉ nhục”. Seoul vui mừng tuyên bố đạt thỏa thuận tổ chức hội đàm thượng đỉnh với Tokyo, nhưng cuối cùng ngay cả chương trình nghị sự cụ thể cũng không có. Các vấn đề trong quá khứ như bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến cũng không đạt được tiến triển nào. Không những thế, Tổng thống Yoon còn buông lời "thô tục", hạ nhục Quốc hội Mỹ, trước ống kính máy quay khi rời phòng họp sau Hội nghị bổ sung tài chính cho Quỹ Toàn cầu lần thứ 7.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-keun nhận định cuộc gặp cấp cao Hàn-Nhật kéo dài 30 phút chỉ là hình ảnh hai lãnh đạo ngồi đối diện nhau gượng gạo, thậm chí còn không có cả quốc kỳ.Trong một diễn biến khác, phe đối lập và cầm quyền hiện vẫn đang tiếp tục công kích nhau 4 ngày liên tiếp về lịch trình dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II bị phá sản.Đảng Dân chủ đồng hành liên tục yêu cầu Văn phòng Tổng thống trả lời việc ông Yoon không tham dự tang lễ Nữ hoàng có phải là do đã xuất phát muộn hai tiếng so với kế hoạch ban đầu hay không. Đáp lại, đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng đảng đối lập đang lợi dụng sự ra đi của Nữ hoàng để công kích Tổng thống Yoon, gọi đây là hành động “cản trở lợi ích quốc gia”.