Tỷ giá hối đoái chạm ngưỡng 1.410 won đổi 1 USD sau quyết định nâng lãi suất của Mỹ

Photo : YONHAP News

Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/9 ở mức 1.409,7 won đổi 1 USD, tăng 15,5 won so với phiên trước. Ngay trước khi kết phiên, tỷ giá thậm chí còn tăng tới 1.413,5 won đổi 1 USD.Đây là lần đầu tiên tỷ giá hối đoái won/USD đạt ngưỡng 1.410 won trong vòng 13 năm 6 tháng, kể từ phiên giao dịch ngày 31/3/2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu. Xét theo mức tỷ giá đóng cửa thì đây là mức cao nhất sau tỷ giá ngày 20/3/2009 là 1.412,5 won đổi 1 USD.Đồng USD tăng giá mạnh là do ảnh hưởng từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đêm hôm trước nâng 0,75% lãi suất cơ bản, đồng thời để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ một cách quyết liệt. Có thể FED sẽ nâng tiếp 0,5% hoặc 0,75% lãi suất trong hai lần họp còn lại năm nay vào tháng 11 và 12 của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC).Mặc dù Bộ Kế hoạch và tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) khẳng định sẽ thực thi mọi biện pháp ổn định thị trường kịp thời, nhưng vẫn chưa đủ để chặn đứng đà tăng của tỷ giá.Mặt khác, do ảnh hưởng từ động thái nâng lãi suất của Mỹ, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) cùng ngày đóng cửa ở mức 2.332,31 điểm, giảm 14,9 điểm (0,62%). Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 751,41 điểm, giảm 3,48 điểm (0,46%).