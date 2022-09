Hàn Quốc gần như độc chiếm đơn hàng đóng tàu thân thiện môi trường thế giới 8 tháng đầu năm 2022

Photo : YONHAP News

Cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh ngày 22/9 công bố số liệu cho biết tổng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới trong vòng 8 tháng đầu năm 2022 đạt 27,68 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), tương đương 899 tàu. Trong đó, đơn hàng đóng tàu chạy bằng nhiên liệu thân thiện môi trường đạt 16,81 triệu CGT (342 tàu), chiếm tỷ trọng 61%, tăng gấp đôi so với tỷ trọng cùng kỳ năm ngoái (khoảng 30%).Tàu chạy bằng nhiên liệu thân thiện môi trường là tàu chạy bằng động cơ nhiên liệu kép, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) hay khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), methanol, ethanol; hoặc tàu chạy bằng động cơ điện sử dụng pin; tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng và sử dụng nhiên liệu chính là LNG.Trong số các đơn hàng đóng tàu chạy bằng nhiên liệu thân thiện môi trường 8 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc trúng thầu 9,52 triệu CGT (136 chiếc), chiếm 56,6% tổng số đơn hàng, cao nhất trong số các nước.Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hàn Quốc, chủ yếu trúng thầu các đơn hàng đóng tàu thủy chở khách cỡ nhỏ sử dụng pin điện. Do đó, có thể coi là giới doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc đang độc chiếm các tàu thương mại lớn sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.Việc đơn hàng đóng tàu chạy bằng nhiên liệu thân thiện môi trường tăng có ảnh hưởng lớn từ việc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) siết chặt quy chế môi trường. IMO đang đặt mục tiêu cắt giảm 40% cường độ carbon (Carbon Intensity, CI) so với năm 2018 cho tới năm 2030, cắt giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính cho tới năm 2050.Ngoài ra, IMO quy định các tàu chạy bằng nhiên liệu thân thiện môi trường không được để LNG, LPG bị khí hóa khi đang vận hành, mà doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc lại đang áp đảo các đối thủ khác về công nghệ này.Một quan chức giới doanh nghiệp đóng tàu dự báo do các nước đang đẩy nhanh trung hòa carbon, lượng đơn hàng đóng tàu thân thiện môi trường sẽ còn tăng tiếp trong thời gian tới. Các doanh nghiệp đóng tàu cũng cần phải đẩy nhanh tốc độ phát triển tàu sử dụng các nhiên liệu mới như hydro, ammonia.