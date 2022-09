Photo : YONHAP News

Dư luận Hàn Quốc lại đang nổ ra tranh cãi liên quan tới các chi phí phát sinh do việc di dời Văn phòng Tổng thống tới quận Yongsan (Seoul).Trong dự thảo ngân sách năm 2023 trình lên Quốc hội, Văn phòng Tổng thống đệ trình khoản ngân sách 2,96 tỷ won (2,1 triệu USD) cho "chi phí xây dựng" và 2,2 tỷ won (1,56 triệu USD) chi phí để vận hành Văn phòng Tổng thống. Các mục chi tiêu cụ thể được liệt kê như thiết kế, thi công, giám sát, nhằm mục đích cải thiện môi trường, tu sửa Văn phòng Tổng thống. Văn phòng Tổng thống giải thích hạng mục chi này được sử dụng để thi công bãi đỗ xe cho văn phòng báo chí, lắp đặt mạng.Khi di dời vào tháng 5 năm nay, Văn phòng Tổng thống công bố đã tiêu hơn 25 tỷ won (17,74 triệu USD) ngân sách dự phòng để tu sửa lại trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan thành nơi làm việc mới cho Tổng thống.Trong bài phát biểu ngày 20/3, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol khi đó nhấn mạnh trụ sở Bộ Quốc phòng đã được xây dựng 20 năm, cần tu sửa lại đôi chút, lắp các thiết bị an ninh như cửa chống đạn. Tổng ngân sách cần thiết là 25,2 tỷ won (17,8 triệu USD).Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống còn đệ trình 2,8 tỷ won (gần 2 triệu USD) ngân sách cho Phòng Cảnh vệ, nơi từng tiêu tốn 10 tỷ won (7,1 triệu USD) ngân sách dự phòng khi chuyển tới Yongsan hồi tháng 5. Trong đó có 800 triệu won (568.100 USD) là xây dựng "hạ tầng viễn thông", 2 tỷ won (1,42 triệu USD) là "hạ tầng kiểm soát xe cộ". Dư luận đều cho rằng đây là các "chi phí phát sinh" từ việc di dời Văn phòng Tổng thống tới Yongsan.Ủy viên Ủy ban điều hành Quốc hội Kang Deuk-gu nhấn mạnh các khoản chi phí phát sinh liên quan tới Văn phòng Tổng thống "không có hồi kết". Đây là một vấn đề nghiêm trọng, do Văn phòng Tổng thống không hề trao đổi với Quốc hội, cũng không hề thu thập ý kiến người dân về các hạng mục này.Văn phòng Tổng thống đứng ra giải trình rằng ngân sách trên là các mục chi tiêu cơ bản được dùng để sửa chữa, bảo trì các hạ tầng bị xuống cấp, như sửa chữa tường hay thay bóng đèn, không phải là các chi phí phát sinh do việc di dời Văn phòng Tổng thống. Chính phủ tiền nhiệm có lúc còn chi nhiều hơn. Tuy nhiên, nội dung cụ thể trong phần chi phí xây dựng lại không được giải thích rõ ràng.