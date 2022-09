Hàn Quốc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 26/9

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 23/9, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết sẽ dỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang ngoài trời áp dụng với cả biểu tình và chương trình biểu diễn quy mô trên 50 người từ thứ Hai tuần sau (26/9).Chính phủ sẽ tiếp tục cân nhắc đến tình hình phòng dịch, sự bất tiện của người dân, thu nhập ý kiến chuyên gia để lần lượt dỡ bỏ quy định phòng dịch có nguy cơ rủi ro thấp.Hiện tại, các sự kiện và biểu tình ngoài trời tập trung trên 50 người, hay khán giả tới theo dõi các trận thi đấu thể thao và chương trình biểu diễn vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cơ quan phòng dịch đánh giá rủi ro lây nhiễm ngoài trời tương đối thấp nên quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang trong không gian kín vẫn được duy trì do lo ngại nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 trong mùa đông và số ca nhiễm cúm mùa tăng trong thời gian gần đây.Theo kết quả khảo sát về tỷ lệ hình thành kháng kể đối với 10.000 người dân trên toàn quốc, khoảng 97% có kháng thể thông qua tiêm chủng phòng dịch và lây nhiễm tự nhiên. Cơ quan phòng dịch giải thích tỷ lệ hình thành kháng thể cao không có nghĩa là khả năng phòng chống virus cao. Tỷ lệ bao gồm ca mắc và khỏi bệnh nhưng không hề biết mình đã nhiễm cao hơn so với tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận là 19,5%.Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu như tiến hành truy vết trong thời gian dài về mức biến động của kháng thể nhằm sử dụng vào mục đích thiết lập đối sách ứng phó.Thủ tướng Han nhận định Hàn Quốc đã vượt qua đỉnh làn sóng dịch COVID-19 mới và gửi lời cảm ơn sự hợp tác của người dân. Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực cho tới khi dịch COVID-19 hoàn toàn chấm dứt.