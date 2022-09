Chỉ số KOPSI giảm 1,81%, rơi khỏi mốc 2.300 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9 ở mức 2.290 điểm, giảm 42,31 điểm (1,81%) so với phiên trước.Đây là lần đầu tiên chỉ số KOSPI rơi khỏi mốc 2.300 điểm (xét theo chỉ số đóng cửa) trong vòng hơn hai tháng, kể từ sau phiên giao dịch ngày 6/7 năm nay (2.292,01 điểm). Đây cũng là chỉ số đóng cửa thấp nhất kể từ sau phiên giao dịch ngày 30/10/2020.Trên sàn KOSPI, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư bán ròng lần lượt 194 tỷ won (137,5 triệu USD) và 250,9 tỷ won (177,8 triệu USD). Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 431 tỷ won (305,5 triệu USD), không đủ chặn đà giảm điểm.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày đóng cửa ở mức 729,36 điểm, giảm 22,05 điểm (2,93%). Đây là mức điểm thấp nhất kể từ sau phiên giao dịch ngày 4/7 (722,73 điểm).Việc ngân hàng trung ương các nước liên tiếp có những động thái thắt chặt tiền tệ, như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) một ngày trước quyết định nâng 0,75% lãi suất cơ bản, đang khiến tâm lý đầu tư nguội lạnh. Cùng với đó là bất ổn địa chính trị làm thị trường co hẹp, như việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ thị quân đội nước này phải cải cách và mở cửa một cách mạnh mẽ, chuẩn bị cho chiến tranh; Tổng thống Nga Vladimir Putin ban lệnh động viên quân dự bị.Mặt khác, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa phiên giao dịch 23/9 ở mức 1.409,3 won đổi 1 USD, giảm 0,4 won so với phiên trước.