Ngoại trưởng Anh dự kiến công du Hàn Quốc ngày 28/9

Bộ Ngoại giao Anh ngày 25/9 (giờ địa phương) ra thông cáo báo chí cho biết Ngoại trưởng Anh James Cleverly sẽ có chuyến công du Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore trong vòng ba ngày từ 26/9, nhằm tăng cường quan hệ thương mại và an ninh song phương.Theo đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin sẽ tiếp người đồng cấp Anh Cleverly tại Hàn Quốc vào ngày 28/9 (giờ Hàn Quốc), thảo luận phương án hợp tác song phương về vấn đề kinh tế và an ninh thế giới, bao gồm chiến sự Nga-Ukraine, vấn đề Trung Quốc. Đây là một phần trong "Khuôn khổ song phương vì hợp tác chặt chẽ hơn" (A Bilateral Framework for Closer Cooperation) bao quát tầm nhìn tương lai quan hệ giữa hai nước mà lãnh đạo Hàn-Anh đã thông qua tại hội đàm thượng đỉnh song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng 6 vừa qua.Sau đó, Ngoại trưởng Cleverly dự kiến sẽ gặp gỡ quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc, nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh, thương mại và năng lượng. Ông cũng có lịch trình đến thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) cùng với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc.Được biết, một ngày trước khi đến Hàn Quốc (27/9), Ngoại trưởng Anh sẽ đến Nhật Bản để dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo. Tại đây, ông sẽ gặp gỡ Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa.