Quân đội Hàn-Mỹ hợp tác chặt chẽ đối phó với hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 6 giờ 53 phút sáng ngày 25/9, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Taechon, tỉnh Bắc Pyongan về vùng biển phía Đông.Động thái khiêu khích quân sự của miền Bắc đã được dự đoán trước đó trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ sắp tiến hành tập trận chung trên biển với sự tham gia của Nhóm tác chiến tàu sân bay của Washington.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhận định tên lửa đạn đạo Bình Nhưỡng phóng lần này đạt độ cao 60 km, tầm bắn 600 km, tốc độ tối đa đạt Mach 5. Tên lửa được phỏng đoán phóng từ bệ phóng di động. Quân đội đang phân tích, để ngỏ khả năng đây là tên lửa KN-23 có thể “né” cơ động.Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của miền Bắc trong vòng hơn ba tháng qua, sau lần nước này phóng cùng một lúc 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 5/6.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia, lên án vụ phóng tên lửa lần này của Bình Nhưỡng là hành vi khiêu khích, vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đáng chú ý đây cũng là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên kể từ khi miền Bắc thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân ngày 8/9 vừa qua. Hàn Quốc sẽ tích cực phối hợp với các nước đồng minh như Mỹ để đối phó quyết liệt.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Seung-kyum và Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera cũng đã nhóm họp trực tuyến để củng cố hợp tác.Trong một tin liên quan, Hải quân Hàn-Mỹ bắt đầu tiến hành tập trận chung trên biển kéo dài 4 ngày từ 26/9 theo kế hoach, tái khẳng định tư thế phòng thủ liên quân vững chắc.Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia (INSS) của Hàn Quốc nhận định không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa nhằm thị uy cuộc tập trận của Hải quân Hàn-Mỹ sắp diễn ra trên vùng biển phía Đông và chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Tổng thống Mỹ Camilla Harris.Quân đội Hàn-Mỹ đang sẵn sàng đối phó với khả năng miền Bắc phóng thêm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.