Tuyến tàu hỏa chở hàng Trung-Triều được nối lại sau 150 ngày gián đoạn

Photo : YONHAP News

Lúc 7 giờ 43 phút sáng ngày 26/9 (giờ địa phương), một chiếc tàu hỏa chở vật tư đã xuất phát từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) vượt qua cầu hữu nghị Trung-Triều hướng về thành phố Sinuiju của Bắc Triều Tiên.Đây là lần đầu tiên tuyến tàu chở hàng này được nối lại sau 150 ngày bị gián đoạn. Một nguồn tin Trung Quốc cho biết hoạt động vận tải bằng tàu hỏa đã được bình thường trở lại do tình hình dịch COVID-19 tại Đan Đông và Bắc Triều Tiên đã được kiểm soát. Dự kiến mỗi ngày sẽ có từ một đến hai chuyến.Tuyến tàu chở hàng Trung-Triều đã bị gián đoán từ tháng 8/2020 do Bắc Triều tiên đóng cửa biên giới nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan từ Trung Quốc, sau đó được nối lại vào ngày 16/1 năm nay.Tuy nhiên, thành phố Đan Đông đóng cửa toàn bộ thành phố do dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nên tuyến tàu chở hàng lại bị gián đoạn tiếp từ ngày 29/4, khiến miền Bắc thiếu thốn vật tư vì chỉ có thể dựa vào thương mại đường biển. Tới ngày 10/8 vừa qua, nước này tuyên bố hết dịch COVID-19, đề nghị Bắc Kinh nối lại tuyến tàu chở hàng này.Thành phố Đan Đông chiếm 70% giao dịch thương mại Trung-Triều. Việc đóng cửa biên giới và toàn bộ thành phố để phòng dịch COVID-19, cũng như việc dừng tuyến tàu hỏa Trung-Triều suốt thời gian qua khiến thành phố này gặp thiệt hại lớn về kinh tế.