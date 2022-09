“Một số xe tăng và pháo tự hành dự kiến bố trí trong nước bị đổi thành hàng xuất khẩu cho Ba Lan"

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Song Ok-joo (đảng đối lập Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội cho biết một số lượng xe tăng K2 và pháo tự hành K-9 dự kiến bố trí trong nước đã được chuyển thành hàng xuất khẩu sang cho Ba Lan.32 trong số 180 xe tăng K2 trong hợp đồng xuất khẩu ký kết với Ba Lan được cho là số lượng để phân bổ trong nước cho tới năm 2024. 12 trong số 212 pháo tự hành K-9 để xuất khẩu vốn dự kiến được sử dụng trong nước trong năm nay nhưng đã được dùng làm hàng xuất khẩu sang Ba Lan. Trong số pháo tự hành K-9 xuất khẩu, 36 khẩu là quân đội Hàn Quốc đang nắm giữ làm thiết bị dự phòng.Nghị sĩ Song bày tỏ lo ngại về lỗ hổng an ninh quốc gia do 48 khẩu pháo tự hành K-9 và 32 xe tăng K2 vốn được phân bổ trong nước lại chuyển sang thành hàng xuất khẩu cho Ba Lan.Về phần mình, Bộ Quốc phòng từ chối giải thích cụ thể tình hình và công tác vận hành chiến lược do cân nhắc đến an ninh quốc gia và quan hệ ngoại giao. Bộ khẳng định Chính phủ vẫn duy trì nguyên tắc thúc đẩy xuất khẩu công nghiệp quốc phòng, song song với duy trì tư thế phòng thủ triệt để của quân đội và vận hành ổn định sức mạnh quân đội. Về các nội dung khác như số lượng xuất khẩu, thời gian giao hàng, Bộ Quốc phòng, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA), Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) và quân đội đã phối hợp chặt chẽ trước khi ký kết hợp đồng với Ba Lan.