Gia hạn và hoãn trả nợ cho giới thiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) ngày 27/9 đã tổ chức tọa đàm với các cơ quan và ban ngành liên quan, thông báo hỗ trợ gia hạn thời gian đáo hạn tối đa ba năm và hoãn trả nợ khoản vay tối đa một năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương có khoản vay dự kiến đến hạn trả nợ vào cuối tháng 9.Biện pháp gia hạn, hoãn trả nợ khoản vay đến kỳ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và tiểu thương gặp khó khăn do COVID-19 lần đầu tiên được thực thi vào tháng 4 năm 2020. Sau đó, Ủy ban Giám sát tài chính đã tiến hành gia hạn biện pháp này 4 lần mỗi 6 tháng.Tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng khoản vay được gia hạn và hoãn trả nợ là 141.000 tỷ won (98,73 tỷ USD). Trong đó, số tiền được gia hạn thời gian đáo hạn là 124.700 tỷ won (87,31 tỷ USD), số tiền được hoãn trả nợ gốc và lãi lần lượt là 12.100 tỷ won (8,47 tỷ USD) và 4.600 tỷ won (3,22 tỷ USD).FSC cho biết mặc dù hoạt động kinh doanh đã bình thường trở lại sau khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, nhưng điều kiện kinh tế đang xấu đi, lãi suất cao, vật giá leo thang, tỷ giá hối đoái tăng nên sẽ mất nhiều hơn gian hơn để khôi phục hoàn toàn. Nếu chấm dứt gia hạn, hoãn trả nợ vào tháng 9 như kế hoạch ban đầu thì giới tiểu thương và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ. Do đó, việc hỗ trợ là cần thiết để các doanh nghiệp này có đủ thời gian khôi phục kinh doanh, giúp người đi vay và cơ quan tài chính có thể “hạ cánh nhẹ nhàng”.Trước tiên, biện pháp gia hạn thời gian đáo hạn được chuyển đổi thành thỏa thuận tự do của cơ quan tài chính, nhưng sẽ hỗ trợ thời gian gia hạn tối đa là ba năm. Người vay có thể đăng ký gia hạn thời gian đáo hạn theo đơn vị là 6 tháng hoặc một năm, trừ trường hợp mất khả năng thanh toán như quá hạn trả nợ. Theo đó, người đi vay có thể được hỗ trợ gia hạn cho tới cuối tháng 9 năm 2025.Người vay đang sử dụng biện pháp hoãn trả nợ có thể được hoãn thêm tối đa một năm cho tới cuối tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, người vay hoãn trả nợ cần phải thỏa thuận với cơ quan tài chính, lập kế hoạch hoàn trả khoản vay bao gồm tiền gốc và lãi phải trả sau khi thời gian gia hạn kết thúc cho tới tháng 3 năm sau.Trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ không phải đối tượng của Quỹ khởi nghiệp mới, Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ điều chỉnh nợ như hỗ trợ tài chính nhanh chóng thông qua đánh giá rủi ro tín dụng.