Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng của Hàn Quốc giảm hai tháng liên tiếp

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/9 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng. Theo đó, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 9 là 4,2%, giảm 0,1% so với tháng trước.Tuy nhiên, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân trong một năm trở lại đây là 5,1%, tương tự kết quả tháng 8 và là mức cao nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 9 đạt 91,4 điểm, tăng 2,6% so với tháng trước.BOK giải thích mặc dù các nền kinh tế lớn đang thắt chặt tiền tệ, các yếu tố bất ổn về kinh tế tiếp tục mở rộng, song thị trường tuyển dụng và các dịch vụ tiếp xúc trực tiếp có xu hướng cải thiện, giá dầu quốc tế giảm cũng phần nào kiềm chế đà tăng của giá cả. Mặc dù vậy, chỉ số tâm lý tiêu dùng vẫn dưới mốc 100 điểm, cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan hơn so với mức bình quân dài hạn (2003-2021).Trong 6 chỉ số cấu thành nên chỉ số tâm lý tiêu dùng, chỉ có triển vọng chi tiêu tiêu dùng là giảm 1 điểm; còn nhận định của người tiêu dùng về tình hình cuộc sống hiện tại, triển vọng cuộc sống tương lai, triển vọng thu nhập hộ gia đình, đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế tương lai đều tăng.Chỉ số triển vọng lãi suất đạt 147 điểm, giảm 2 điểm so với hồi tháng 8, vẫn ở mức cao do tác động của việc lãi suất cơ bản liên tục tăng. Chỉ số triển vọng giá nhà đạt 67 điểm, giảm 9 điểm so với một tháng trước, mức thấp kỷ lục do xu hướng giảm giá bán căn hộ tiếp tục mở rộng và tâm lý mua bán bị thu hẹp.