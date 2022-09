Đại diện hạt nhân Hàn Quốc giải thích “đề xuất táo bạo” tại cuộc họp NATO mở rộng

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/9 cho biết Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn ngày 27/9 (giờ địa phương) đã tham dự cuộc họp Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mở rộng (NAC+4) tại thành phố Brussels, Bỉ.Tại đây, ông Kim Guun đã trình bày về “đề xuất táo bạo”, tức chính sách phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên của Chính phủ Seoul. Ông nhận định mối đe dọa hạt nhân và tên lửa miền Bắc đang ngày càng leo thang trong bối cảnh nước này thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân và phóng tổng cộng 32 tên lửa đạn đạo từ đầu năm đến nay.Đại diện hạt nhân Hàn Quốc nhấn mạnh để lôi kéo Bình Nhưỡng đi theo con đường phi hạt nhân hóa, thì điều quan trọng là phải khiến miền Bắc nhận thức rõ ràng rằng quyết tâm phi hạt nhân hóa của cộng đồng quốc tế mạnh mẽ hơn so với quyết tâm phát phát triển hạt nhân của nước này.Bộ Ngoại giao cho biết các nước tham dự cũng nhận thức rằng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên có liên quan đến an ninh châu Âu, nên không được lơ là mối đe dọa phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng trước tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang diễn ra căng thẳng.Nếu miền Bắc có hành động khiêu khích nghiêm trọng thì cộng đồng quốc tế cần đoàn kết để đáp trả quyết liệt. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác nhằm thực hiện điều này.Cuộc họp NATO mở rộng lần này do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì, có sự tham gia của tổng cộng 36 quốc gia, bao gồm 30 nước thành viên NATO, các nước dự kiến gia nhập như Thụy Điển, Phần Lan và các nước đối tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.