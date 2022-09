Đài MBC lo ngại Văn phòng Tổng thống đang đe dọa tự do báo chí

Photo : YONHAP News

Đài MBC của Hàn Quốc ngày 27/9 ra lập trường cho biết tối ngày hôm trước, Văn phòng Tổng thống đã gửi công văn tới văn phòng giám đốc đài, yêu cầu giải trình về nội dung đưa tin liên quan tới phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon Seok-yeol trong chuyến công du New York (Mỹ) vừa qua.Trong công văn, Văn phòng Tổng thống chỉ ra rằng đài MBC đã đưa tin trong khi không hề có nỗ lực xác minh sự thật, làm tổn hại quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia; đồng thời đưa ra 6 hạng mục yêu cầu giải trình liên quan tới quá trình đưa tin.Đài MBC khẳng định đã nhiều lần giải thích nội dung đưa tin về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống được thực hiện qua quá trình tác nghiệp chính đáng và căn cứ tư duy thông thường. MBC lấy làm tiếc và lo ngại về việc Văn phòng Tổng thống, cơ quan quyền lực tối cao, gửi công văn cho giám đốc của đài, yêu cầu giải trình về quá trình đưa tin, bất chấp sự tồn tại quy chế về kháng nghị nội dung đưa tin, có thể coi là hành vi gây sức ép, đe dọa tự do ngôn luận.Ngoài ra, mặc dù phần lớn các hãng ngôn luận khác cũng đưa tin y hệt, nhưng Văn phòng Tổng thống lại chỉ gửi công văn trên cho riêng đài MBC, không khiến đài này nghi ngờ rằng Văn phòng Tổng thống đang lấy MBC làm vật hy sinh.Đài MBC cho biết trước đó, nghị sĩ Park Sung-joong đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã gửi công văn yêu cầu một trong số lãnh đạo của đài phải tới Quốc hội để giải trình về nội dung đưa tin sai sự thật. Đài MBC bày tỏ lo ngại việc nghị sĩ đảng quyền tự ý triệu tập lãnh đạo một hãng ngôn luận là hành vi cản trở nghiêm trọng tự do báo chí.Đài MBC hy vọng sự công kích của một bộ phận chính giới nhắm vào đài thời gian gần đây không phải nhằm âm mưu "bịt miệng" chức năng giám sát và phê bình công quyền của báo chí. Đài này một lần nữa nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực theo đuổi sự thật.Mặt khác, 6 tổ chức và hiệp hội báo chí Hàn Quốc ngày 27/9 đã tổ chức họp báo, chỉ trích Văn phòng Tổng thống đang tuyên bố công khai về việc sẽ chà đạp lên tự do ngôn luận, tự do báo chí, những giá trị cốt lõi của tự do.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích Văn phòng Tổng thống đang lợi dụng "thảm họa ngoại giao" lần này làm "mồi lửa" thao túng truyền thông.Vào ngày 21/9 (giờ địa phương), Tổng thống Yoon Suk-yeol đã có cuộc trò chuyện kéo dài 48 giây với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị cam kết tài chính Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét diễn ra tại New York vào ngày 21/9 (giờ địa phương). Sau đó, trong quá trình di chuyển ra khỏi nơi họp, ông Yoon đã có một phát ngôn bị cho là xúc phạm Tổng thống và Quốc hội Mỹ trong khi nói chuyện với Bộ trưởng Park Jin. Cảnh này đã được ghi lại bởi máy quay và được truyền thông trong và ngoài nước đưa tin. Trong đó, đài MBC là đơn vị đầu tiên trong nước đăng tải video về phát ngôn của Tổng thống.