Số trẻ sơ sinh và số cặp kết hôn trong tháng 7 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 28/9 công bố tài liệu "Xu hướng dân số tháng 7/2022". Trong tháng 7, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đạt 20.441 trẻ, giảm 8,6% so với một năm trước, mức thấp nhất trong các tháng 7 tính từ năm 1981.Cục Thống kê phân tích dân số trong độ tuổi sinh đẻ giảm, khuynh hướng không kết hôn, khiến số cặp kết hôn đã giảm liên tục từ năm 2012. Độ tuổi kết hôn, độ tuổi sinh con lần đầu cũng liên tục tăng, ảnh hưởng tới xu hướng giảm số trẻ sơ sinh.Trong khi đó, số người tử vong tháng 7 đạt 26.030 người, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong lịch sử thống kê từ năm 1983.Cục Thống kê giải thích do hiện tượng già hóa dân số, nên số người tử vong tăng đều đặn. Ngoài ra còn phải kể tới ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Tuy nhiên, nếu so với các tháng 3,4,5 trước đó thì mức tăng đã có phần chững lại.Trong tháng 7, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 5.588 người, tiếp tục đà giảm 33 tháng liên tiếp kể từ tháng 11/2019.Số cặp kết hôn trong tháng 7 đạt 14.947 cặp, giảm 5% so với một năm trước, mức thấp nhất trong các tháng 7 từ năm 1981, thời điểm có thống kê liên quan. Điều này được phân tích là bởi dân số trong độ tuổi kết hôn giảm, thêm vào đó là sự thay đổi tư tưởng về hôn nhân ở nam nữ chưa kết hôn đã ảnh hưởng tới số liệu này.Trong tháng 7 có 7.535 cặp ly hôn, giảm 9,3% so với một năm trước.