Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 28/9, Hàn Quốc ghi nhận 36.159 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 3.266 ca so với một ngày trước, ít hơn 2.127 ca so với cách đây một tuần, và là con số thấp nhất trong 12 tuần trở lại đây (xét riêng các ngày thứ Tư).Trong số ca mắc mới, có 35.780 ca nhiễm trong cộng đồng và 379 ca ngoại nhập. Mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 trên toàn quốc trong tuần trước ở mức “thấp”.Số ca bệnh nguy kịch nhập viện điều trị là 375 ca, giảm 26 ca so với một ngày trước. Thêm 46 ca tử vong, tỷ lệ tử vong 0,11%.Công suất giường cho bệnh nhân nguy kịch là 21%. Số giường bệnh cho ca mắc COVID-19 hiện nay là 7.553 giường. Trong bối cảnh số ca mắc mới có xu hướng giảm, Chính phủ quyết định duy trì công suất giường bệnh ở mức thấp, và sẽ từng bước giảm dần số giường cho ca bệnh COVID-19 trong thời gian tới.Mặt khác, trong ngày 27/9, đã có 46.574 người đăng ký tiêm chủng bổ sung vắc-xin COVID-19 cải tiến. Đối tượng áp dụng tiêm chủng bổ sung mùa đông năm nay là người trên 60 tuổi, người suy giảm miễn dịch, nhân lực y tế và bệnh nhân thuộc cơ sở dễ bị lây nhiễm như cơ sở điều dưỡng, bệnh viện tâm thần. Công tác tiêm chủng sẽ bắt đầu từ ngày 11/10.Những người không thuộc đối tượng nói trên nếu muốn tiêm phòng có thể đăng ký tiêm trong ngày bằng vắc-xin còn dư từ ngày 11/10.