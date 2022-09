“Đảm bảo an toàn cho kiều bào Hàn Quốc sau khi Nga phát lệnh tổng động viên”

Photo : YONHAP News

Sau khi Chính phủ Nga ban lệnh tổng động viên toàn quốc để củng cố lực lượng quân đội, các cuộc biểu tình phản đối đã lan rộng khắp nước Nga. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chỉ đạo các cơ quan ngoại giao nước sở tại có biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại quốc gia này.Gặp gỡ phóng viên ngày 27/9, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan ngoại giao tại Nga đang tăng cường thu thập thông tin về an ninh ở khu vực có thẩm quyền, hạn chế người dân đi lại trong khu vực tập trung đông người, thực hiện các biện pháp nhằm đảo bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc bao gồm rà soát mạng lưới liên lạc khẩn cấp cho kiều bào tại nước ngoài.Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/9 (giờ địa phương) đã phát lệnh động viên một phần quân dự bị cho cuộc chiến tranh tại Ukraine, khẳng định huy động mọi biện pháp để bảo vệ nước Nga.