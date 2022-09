Seoul kêu gọi sự ủng hộ của IAEA đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các nước thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) với những nỗ lực nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Thứ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Oh Tae-seok ngày 27/9 (giờ địa phương) đã đại diện Chính phủ Hàn Quốc có bài diễn thuyết tại kỳ họp Đại hội đồng IAEA lần thứ 66 tổ chức tại Vienna, Áo.Ông Oh nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân vừa thách thức nghiêm trọng tới cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế, vừa vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Thứ trưởng Hàn Quốc kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế với nỗ lực của Seoul, vì phi hạt nhân hóa và hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc.Thứ trưởng Oh cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra "đề xuất táo bạo" với Bắc Triều Tiên, có nội dung nếu Bình Nhưỡng dừng phát triển hạt nhân và phi hạt nhân hóa một cách thực chất thì Seoul sẽ hỗ trợ nước này cải thiện một cách vượt bậc kinh tế và dân sinh.Mặt khác, trong cuộc gặp với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, ông Oh đã truyền đạt lập trường của Hàn Quốc liên quan tới kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển mà Nhật Bản đang xúc tiến, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hàn Quốc tiếp tục tham gia vào hoạt động kiểm chứng.Về điều này, ông Rafael Grossi đồng tình với lập trường của Seoul, cho biết IAEA đang xây dựng một lộ trình kiểm chứng toàn diện có sự tham gia của chuyên gia trên toàn thế giới, trong đó cân nhắc sự tham gia của Hàn Quốc.