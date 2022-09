Thị trưởng Seoul đề xuất chính sách thuê lao động người nước ngoài trông trẻ

Photo : KBS News

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon chiều ngày 27/9 đã đăng bài viết trên trang mạng xã hội cá nhân cho biết đã đề xuất lên Quốc hội chính sách thuê lao động người nước ngoài trông trẻ. Theo ông Oh, đây là một tin tốt cho những ai gặp khó khăn khi tìm người giúp việc vì lý do kinh tế hay thiếu nguồn cung nhân lực.Thị trưởng Oh nhận định tổng tỷ suất sinh năm 2021 của Hàn Quốc là 0,81 trẻ, trong đó, tỷ suất sinh ở thủ đô Seoul còn ở mức nghiêm trọng hơn là 0,63 trẻ, mức cảnh báo nguy cơ diệt vong.Việc thuê lao động người nước ngoài trông trẻ là chính sách đặt trọng tâm vào việc nuôi dạy con cái. Hong Kong và Singapore đã áp dụng chế độ này từ những năm 1970, nhờ đó mà tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của nữ gới đã tăng đáng kể. Tuy chính sách này không giúp đảo ngược xu thế tỷ lệ sinh thấp về dài hạn, nhưng so với Hàn Quốc thì xu hướng tỷ lệ sinh giảm ở các nước này đã chững lại. Hàn Quốc cần phải giảm thiểu tối đa các trường hợp phụ nữ phải từ bỏ công việc vì nuôi dạy trẻ.Thị trưởng Oh cho biết nếu thuê người giúp việc chăm trẻ ở Hàn Quốc thì chi phí rơi vào khoảng 2-3 triệu won (1.390-2.080 USD) mỗi tháng, còn nếu sử dụng lao động người nước ngoài như trường hợp của Singapore là mất khoảng 380.000-760.000 won (264-528 USD)/tháng.