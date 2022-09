Doanh nghiệp pin Hàn Quốc mở rộng nguồn cung vật liệu pin sang Bắc Mỹ và Australia

Photo : YONHAP News

Các doanh nghiệp pin Hàn Quốc đang mở rộng nguồn cung vật liệu cốt lõi trong sản xuất pin để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhằm đối phó với Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ.Công ty SK On ngày 28/9 cho biết đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc cung cấp ổn định lithium với công ty Global Lithium (Global Lithium Resources) có trụ sở đặt tại thành phố Perth, Australia. Theo đó, SK On đã đảm bảo nguồn cung ổn định tinh quặng lithium (Spodumene) trong dài hạn, đang được khai thác tại các mỏ quặng thuộc quyền sở hữu và khai thác của công ty Global Lithium. Ngoài ra, SK On cũng có được cơ hội mua lại phần đóng góp trong dự án sản xuất mà công ty Global Lithium đang xúc tiến.Lithium là nguyên liệu trọng tâm trong sản xuất vật liệu cực dương của pin. Australia là nước sản xuất lithium lớn nhất thế giới và là quốc gia sản xuất các khoáng sản cốt lõi khác dùng cho pin như niken, cobalt.Trước đó, hãng sản xuất pin LG Energy Solution của Hàn Quốc ngày 22/9 cũng đã ký kết ba biên bản ghi nhớ với ba doanh nghiệp khoáng sản Canada, có nội dung cung cấp và gia công khoáng sản cốt lõi như lithium và cobalt.LG Energy Solution sẽ nhận 7.000 tấn cobalt sulfate trong vòng ba năm từ năm 2023 từ hãng vật liệu pin Electra của Canada, 50.000 tấn lithium hydroxide do công ty Avalon Advanced Materials sản xuất trong 5 năm từ năm 2025, và 200.000 tấn lithium hydroxide do công ty Snow Lake sản xuất trong 10 năm.Theo Luật giảm lạm phát của Mỹ, doanh nghiệp phải sử dụng nguyên liệu pin được sản xuất tại Mỹ hoặc quốc gia có ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Washington thì mới được nhận ưu đãi khấu trừ thuế xe điện. Do đó, các nhà sản xuất pin Hàn Quốc đang chuyển hướng sang thị trường Bắc Mỹ và Australia để giảm bớt sự phụ thuộc nguyên liệu pin vào Trung Quốc.