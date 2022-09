Dự báo người trên 65 tuổi sẽ chiếm hơn 20% tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2030

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/9 công bố số liệu cho biết trong năm nay, dân số trên 65 tuổi đạt 9,01 triệu người, chiếm 17,5% tổng dân số, tăng 1% so với một năm trước. Nếu tiếp tục xu hướng tăng như hiện nay, dự kiến cho tới năm 2025, dân số già tại Hàn Quốc sẽ chiếm trên 20% tổng dân số, tức Hàn Quốc chính thức bước vào xã hội "siêu già".Nếu đúng theo dự báo trên, thì Hàn Quốc chỉ mất 7 năm để đi từ xã hội già lên xã hội siêu già, nhanh hơn rất nhiều so với Anh là 50 năm, Mỹ là 15 năm, Nhật Bản là 10 năm.Xét theo khu vực, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Gangwon, thành phố Busan hiện đã có tỷ lệ dân số cao tuổi chiếm trên 20%, bước vào xã hội siêu già. Cục Thống kê quốc gia dự báo tỷ trọng dân số cao tuổi sẽ tiếp tục tăng, dự kiến đạt 30,1% vào năm 2035, và hơn 40% vào năm 2050.Theo một kết quả khảo sát gần đây, 65% dân số cao tuổi trả lời bản thân, vợ hoặc chồng đang tự trang trải sinh hoạt phí, tăng hơn 13% so với kết quả khảo sát 10 năm trước. Tuy nhiên, trên thực tế trong số những người cao tuổi đang làm việc để trang trải cuộc sống, 45% cảm thấy bất an về việc làm.Tỷ lệ nghèo tương đối (có thu nhập dưới 50% thu nhập trung vị) ở người cao tuổi Hàn Quốc đang ở mức cao. Chỉ số phân phối thu nhập của nhóm đối tượng đã nghỉ hưu phần lớn đã được cải thiện kể từ sau năm 2016, nhưng tỷ lệ nghèo tương đối ở nhóm này vẫn đạt trên 40%, cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).