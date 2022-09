Hơn 30.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28/9

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 29/9, Hàn Quốc ghi nhận 30.881 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 252 ca ngoại nhập.Số ca mắc mới cùng ngày thấp hơn 5.200 ca so với ngày hôm trước, giảm hơn 2.100 ca so với một tuần trước. Đây là quy mô ca nhiễm mới thấp nhất trong vòng 12 tuần (xét riêng trong các ngày thứ Năm), kể từ sau ngày 7/7, thời kỳ đầu làn sóng tái bùng phát lần này.Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi ghi nhận 8.830 ca, thủ đô Seoul 6.270 ca, thành phố Incheon 1.863 ca.Số ca nặng đang nhập viện là 363 ca, giảm 12 ca so với một ngày trước, mức thấp nhất trong vòng 51 ngày kể từ sau ngày 9/8. Số ca tử vong tăng thêm 46 ca, trong đó có đến 33 người ngoài 80 tuổi. Tổng số ca tử vong lũy kế từ đầu dịch là 28.364 ca, tỷ lệ tử vong đạt 0,11%. Cho tới nay, có 34 ca tử vong là trẻ dưới 9 tuổi.Tổng số giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 trên cả nước là 7.553 giường. Trong đó, công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng hiện đang đạt 19,6%. Do số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm, Chính phủ quyết định giảm tuần tự 1.477 giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 từ nay cho tới ngày 7/10. Số giường còn lại sẽ được dùng cho các bệnh nhân nặng hoặc có nguy trở nặng.Cho tới 0 giờ ngày 29/9, có 173.889 người đang điều trị COVID-19 tại nhà.