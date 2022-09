Tổng thống Hàn Quốc truyền đạt lo ngại về điều khoản trợ cấp ô tô điện với Phó Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29/9 đã có buổi tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang trong chuyến thăm Seoul.Văn phòng Tổng thống cho biết trong cuộc gặp kéo dài 85 phút, Tổng thống Yoon đã truyền đạt ý kiến lo ngại của Seoul rằng điều khoản trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát của Mỹ có thể gây bất lợi cho doanh nghiệp sản xuất ô tô Hàn Quốc. Tổng thống kỳ vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để đạt được một thỏa thuận thuyết phục cho vấn đề này, trên tinh thần Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.Đáp lại, Phó Tổng thống Harris cho biết cả bà và Tổng thống Joe Biden đều hiểu rõ lo ngại của Hàn Quốc. Bà sẽ quan tâm tới vấn đề này, để tìm ra được phương án giải tỏa mối lo ngại cho Seoul.Lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến về phương án tăng cường quan hệ song phương, vấn đề Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế, các vấn đề nổi cộm trong khu vực và quốc tế.Tổng thống hoan nghênh chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của bà Harris, đồng thời đánh giá nối tiếp chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5, chuyến thăm lần này của bà đã thể hiện rõ quyết tâm vững chắc của hai nước về việc phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đồng minh song phươngÔng Yoon cho biết trong vài lần gặp gỡ Tổng thống Biden tại London và New York trong tuần trước, hai bên đã nhất trí một cách chặt chẽ về phương hướng phát triển quan hệ song phương. Chuyến thăm Seoul lần này của bà Harris là một bước ngoặt khác vì sự phát triển của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Yoon trong thời gian thăm New York tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington không để tâm tới lời phát biểu này, Tổng thống Biden tin tưởng sâu sắc Tổng thống Yoon và hài lòng về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Hàn Quốc.Bà Harris cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để phát triển hơn nữa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, một trục quan trọng của hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.Lãnh đạo hai nước cũng bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo, thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân; đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ phòng thủ cho Hàn Quốc. Hai bên nhất trí sẽ thực thi ngay biện pháp đối phó cần thiết trong trường hợp Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7.Vào chiều cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ đã lần đầu tới thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), tái khẳng định quyết tâm của Chính phủ Joe Biden trong việc bảo vệ an ninh cho quốc gia đồng minh châu Á trước mối uy hiếp của Bắc Triều Tiên.Theo hãng tin Reuters (Anh), khi đứng trước ranh giới quân sự liên Triều ở Bàn Môn Điếm, bà Haris nhấn mạnh vẫn tồn tại mối đe dọa chiến tranh, khẳng định Mỹ và Hàn Quốc sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào. Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích chính quyền độc tài tàn ác, chương trình vũ khí trái phép, vấn nạn xâm hại nhân quyền tại miền Bắc; tuyên bố Washington theo đuổi một thế giới không có bất cứ mối đe dọa nào từ Bình Nhưỡng.