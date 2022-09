55% người dân Hàn Quốc tán thành dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín

Photo : YONHAP News

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Yoo Myung-soon, Đại học quốc gia Seoul đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến về nhận thức dịch COVID-19 với 1.000 người trưởng thành trong vòng 5 ngày từ ngày 22/9.Kết quả là có 55% ý kiến tán thành việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở những không gian kín, cao hơn 13% so với số người cho rằng vẫn nên duy trì quy định này để phòng lây lan COVID-19.Trong số những người đồng tình dỡ bỏ khẩu trang, có 63,5% là nam giới, 50,1% là nữ giới. 64,6% là giới trẻ (ngoài 20,30 tuổi), cao hơn hẳn so với tỷ lệ tán thành ở người trên 60 tuổi (49,2%).Kết quả cho thấy người có sức khỏe bình thường hoặc tốt có tỷ lệ tán thành việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang cao hơn những người có sức khỏe yếu. Tỷ lệ tán thành ở người từng mắc COVID-19 cao hơn người chưa từng mắc.Trong số những người đồng tình nên dỡ bỏ một phần quy định đeo khẩu trang nơi không gian kín, có 64,2% lựa chọn nên dỡ bỏ quy định này ở các cơ sở công cộng như quán cà phê, nhà hàng.32,3% người được khảo sát cho rằng việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang cần được cân nhắc tới khía cạnh là sự an tâm về mặt tâm lý, sau đó tới tính thỏa đáng về mặt căn cứ khoa học (30,9%), tính thực tiễn và khả năng thực thi (28,9%), trách nhiệm bảo hộ tầng lớp yếu thế (7,9%).30,7% người được hỏi trả lời hành động theo số đông hơn là theo suy nghĩ của bản thân về việc có tiếp tục đeo khẩu trang nơi không gian kín hay không sau khi quy định được dỡ bỏ. 30,4% trả lời sẽ tiếp tục đeo khẩu trang ở không gian công cộng trong nhà, 29,6% trả lời sẽ đeo tiếp một thời gian rồi sau đó không đeo nữa, 7,6% trả lời sẽ không đeo khẩu trang ngay lập tức.Giáo sư Yoo phân tích vẫn có hai luồng ý kiến về việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang nơi không gian kín. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, người dân đang chuyển sang nhận thức tích cực về việc cởi bỏ khẩu trang.Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng trong thời gian tới, Chính phủ cần giải thích rõ với người dân rằng việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang mang ý nghĩa là không xử phạt với các trường hợp vi phạm, chứ không phải xóa bỏ hoàn toàn việc đeo khẩu trang khỏi đời sống thường nhật.