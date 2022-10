Quân đội Hàn-Mỹ hợp tác chặt chẽ chuẩn bị cho khả năng Bắc Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/9 đã mở cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han chủ trì, sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Suncheon, tỉnh Nam Pyongan về vùng biển phía Đông vào tối cùng ngày.Văn phòng Tổng thống nhận thức rõ tình hình nghiêm trọng trên bán đảo Hàn Quốc do miền Bắc liên tục có hành vi khiêu khích bằng tên lửa đạn đạo trong thời gian diễn ra cuộc tập trận trung Hàn-Mỹ trên biển và chuyến thăm Seoul của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.NSC khẳng định sẽ đáp trả dứt khoát với nền tảng là thái độ phòng thủ vững chắc của liên quân Hàn-Mỹ, đồng thời tiếp tục chuẩn bị cho khả năng miền Bắc có thêm hành vi khiêu khích như phóng tên lửa đạo đạo từ tàu ngầm (SLBM).Ngoài ra, các quan chức tham dự cuộc họp lên án Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Seoul và Washington sẽ hợp tác cùng các nước đồng minh và cộng đồng quốc tế nhằm tích cực ứng phó với các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng bằng các biện pháp như tăng cường lệnh trừng phạt.Văn phòng Tổng thống nhấn mạnh sẽ tăng cường hơn nữa khả năng kiềm chế miền Bắc thông qua cuộc tập trận chống tàu ngầm Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra trong ngày 30/9.Quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch tiến hành tập trận chung chống tàu ngầm từ sáng sớm đến tối ngày 30/9 với tình huống giả định là theo dõi và phát hiện được tàu ngầm có bố trí tên lửa SLBM của Bắc Triều Tiên tại khu vực phía Đông đảo Dokdo thuộc vùng biển quốc tế, biển phía Đông Hàn Quốc.