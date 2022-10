Mỹ lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 29/9 (giờ địa phương) đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, diễn ra ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris rời Hàn Quốc.Washington chỉ trích các vụ phóng tên lửa gần đây của miền Bắc đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với mục đính trả thù, trở thành mối đe dọa đến an ninh khu vực.Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục tiếp cận vấn đề miền Bắc theo hướng ngoại giao, hối thúc nước này đồng ý đối thoại. Nước này cũng tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc và Nhật Bản.Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc quân đội Mỹ cũng ra tuyên bố đã nhận được thông tin về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên và đang thảo luận chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Bộ Tư lệnh đánh giá sự kiện lần này không đe dọa trực tiếp tới người dân, lãnh thổ hay các đồng minh của Mỹ, nhấn mạnh các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của miền Bắc đang làm tình hình trở nên bất ổn.Trước đó, từ 8 giờ 48 phút đến 8 giờ 57 phút tối ngày 29/9 (giờ Hàn Quốc), Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Sunchon, tỉnh Nam Pyongan về phía biển Đông. Như vậy miền Bắc đã thực hiện ba vụ phóng tên lửa chỉ trong vòng 5 ngày, nối tiếp hai vụ phóng ngày 25 và 28/9.Đặc biệt, có hai vụ diễn ra ngay trước và sau chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Tổng thống Mỹ, được phân tích là nhắm vào chuyến thăm này và cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.Gần đây Hải quân Hàn-Mỹ đã tập trận chung trên biển Đông và tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan của Mỹ hiện vẫn đang có mặt tại Hàn Quốc.Mặt khác, trong thời gian thăm Hàn Quốc, bà Harris đã thể hiện mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững vàng qua các hoạt động như có cuộc gặp với Tổng thống Yoon Suk-yeol, thăm Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), gọi Bắc Triều Tiên là chính quyền độc tài tàn ác, tái khẳng định cam kết cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Seoul.