Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol rơi xuống 24%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 30/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc trong vòng từ ngày 27-29/9. Cụ thể, có 24% người dân được hỏi đánh giá Tổng thống đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, 65% có ý kiến ngược lại.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống trong tuần này giảm 4% (từ 28% xuống 24%), tỷ lệ không ủng hộ tăng 4% (từ 61% lên 65%). Đây là lần thứ hai tỷ lệ ủng hộ Tổng thống rơi xuống 24%, sau lần đầu vào tuần đầu tháng 8, mức thấp kỷ lục kể từ sau khi ông Yoon nhậm chức (xét riêng trong số các cuộc thăm dò của Gallup).Phía Gallup phân tích tỷ lệ không ủng hộ tăng trong tuần này là do ảnh hưởng từ phát ngôn gây tranh cãi của ông Yoon trong chuyến công du nước ngoài tuần trước.Trong số những cử tri không ủng hộ, 17% chọn lý do "ngoại giao", 13% chọn lý do "Tổng thống thiếu kinh nghiệm, tư chất, năng lực", 8% chọn lý do ông Yoon "không cẩn trọng phát ngôn", 7% chọn lý do Tổng thống "không chăm lo kinh tế, dân sinh", 5% trả lời do Tổng thống "thiếu sự trao đổi" và vấn đề "nhân sự".Trong số các cử tri ủng hộ, 8% chọn lý do "ngoại giao", hơn 7% chọn lý do "Tổng thống đã chăm chỉ, nỗ lực hết sức", hoặc "nhìn chung làm tốt", 6% chọn lý do "khắc phục vấn đề của chính quyền tiền nhiệm", hơn 4% chọn lý do Tổng thống "công bằng, chính nghĩa, nguyên tắc", "vì người dân", "chân thật, thẳng thắn, không dối trá". 23% cử tri trả lời "không biết" hoặc từ chối trả lời.33% cử tri đánh giá chuyến công du Anh, Mỹ, Canada tuần trước của ông Yoon giúp ích cho lợi ích quốc gia, 54% đánh giá ngược lại.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành trong tuần này đạt 36%, tăng 2% so với tuần trước, đảng Sức mạnh quốc dân đạt 31%, giảm 3%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý là 5%. 27% cử tri không ủng hộ đảng nào.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).