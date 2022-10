Hàn Quốc cho phép thăm viếng trực tiếp các cơ sở điều dưỡng từ ngày 4/10

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 3/10, Hàn Quốc ghi nhận 12.150 ca mắc COVID-19 mới, ít hơn 11.447 ca so với ngày hôm trước.Số ca mắc mới đã giảm hơn 2.000 ca so với cách đây một tháng, và hơn 7.200 ca so với hai tuần trước. Tính riêng các ngày thứ Hai, thì đây là số ca mắc thấp nhất trong vòng 13 tuần, kể từ sau ngày 4/7, thời kỳ đầu đợt tái bùng dịch lần này.Số ca nặng đang nhập viện tăng thêm 8 ca, thành 361 ca, duy trì ở ngưỡng 300 ca trong 6 ngày liên tiếp. Số ca tử vong tăng thêm 20 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 20,4%.Từ ngày 4/10, Hàn Quốc cho phép các cuộc thăm viếng trực tiếp tại các cơ sở dễ phát sinh lây nhiễm COVID-19, như bệnh viện điều dưỡng, sau hơn hai tháng. Theo đó, chỉ cần người thăm có kết quả test nhanh tại nhà âm tính, là có thể thăm viếng trực tiếp, nhưng vẫn bắt buộc đeo khẩu trang và hạn chế ăn uống. Người cao tuổi sống tại các bệnh viện điều dưỡng nếu đã tiêm vắc-xin mũi 4 thì có thể ra ngoài, ngủ lại qua đêm bên ngoài.Trước đó, cơ quan phòng dịch từng cho phép thăm viếng trực tiếp các cơ sở điều dưỡng hồi cuối tháng 4, trước thềm Tháng gia đình (tháng 5), nhưng sau đó đã phải hạn chế thăm viếng trở lại từ ngày 25/7 do dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh.Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Lee Ki-il ngày 2/10 phát biểu rằng tới tháng 3 năm sau, người dân Hàn Quốc sẽ có thể bỏ khẩu trang nơi không gian kín. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã bắt đầu thảo luận lại về việc dỡ bỏ quy định cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19, từng bị hoãn vô thời hạn sau đợt tái bùng phát dịch lần thứ 6.