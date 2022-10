Tổng thống Yoon Suk-yeol đề cao sức mạnh quốc phòng đối phó với khiêu khích từ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã lần đầu tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội (1/10) kể từ sau khi nhậm chức, đề cao sức mạnh quốc phòng đối phó với khiêu khích từ Bắc Triều Tiên.Tổng thống quy kết việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân là sự khiêu khích toàn diện với cơ chế không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế. Ông Yoon cảnh báo nếu miền Bắc sử dụng vũ khí hạt nhân, nước này sẽ hứng chịu sự đối phó áp đảo và cương quyết từ quân đội Hàn Quốc cùng đồng minh Hàn-Mỹ.Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng năng lực thực thi răn đe mở rộng, trong đó có việc triển khai tức thì tài sản chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc, đã được tăng cường hơn rất nhiều. Hàn Quốc sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ ba trụ cột có thể áp đảo được mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa miền Bắc, nâng cao năng lực giám sát, trinh sát và tấn công phủ đầu; thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược để hội tụ mọi nguồn lực chiến đấu tối tân; đồng thời đẩy mạnh năng lực an ninh ở các lĩnh vực mới như vũ trụ, không gian mạng.Tổng thống chỉ ra rằng Hàn Quốc đang đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng và đa tầng. Để đối phó với khủng hoảng và thách thức như trên, quân đội Hàn Quốc phải tận dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên nền tảng là Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xúc tiến đổi mới quốc phòng 4.0, tái thiết lại tư thế quốc phòng, để nhảy vọt trở thành một lực lượng quân đội hùng mạnh về khoa học công nghệ, tối ưu với môi trường an ninh.Để làm được điều này, Chính phủ sẽ đổi mới quy chế mạnh mẽ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của khối tư nhân trong toàn bộ các lĩnh vực quốc phòng.Tiếp đó, Tổng thống nhắc đến việc Hàn Quốc vừa ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành và xe tăng quy mô kỷ lục với Ba Lan gần đây, củng cố vững chắc vị thế là cường quốc xuất khẩu công nghiệp quốc phòng tầm cỡ thế giới.Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực hết sức để các anh hùng trong bộ quân phục được đãi ngộ bằng sự tôn trọng và danh dự.