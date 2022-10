Việt Nam dự báo đạt tăng trưởng GDP ở ngưỡng 8% năm 2022

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 2/10 đưa tin Bộ Kế hoạch và đầu tư nước này dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay sẽ ở tăng trưởng ngưỡng 8%, cao hơn từ 1,5 đến 2% mục tiêu ban đầu. Dự báo này được căn cứ theo tỷ lệ tăng trưởng tính đến quý III năm nay của Việt Nam.Nếu kinh tế Việt Nam tăng trưởng đúng như dự báo trên thì đây sẽ là mức tăng trưởng lớn nhất trong vòng 10 năm qua, cao hơn dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế, như Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) là 6,5%, Ngân hàng HSBC (6,9%), Ngân hàng thế giới (WB) 7,2%.Trong năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã trình Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng năm 2022 là 6-6,5%.Tính tới quý III năm nay, lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng 10,5%, lĩnh vực chế tạo và xây dựng tăng trưởng 9,4%, nông-lâm nghiệp tăng 2,9%. Quy mô thương mại của Việt Nam trong năm nay ước đạt 735 tỷ USD. Xuất khẩu được dự báo đạt 368 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm ngoái, nhập khẩu đạt 367 tỷ USD.Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại về lạm phát. Bộ Kế hoạch và tài chính phân tích giá cả vẫn đang tiếp tục leo thang do lương tối thiểu và nhu cầu tăng. Ngoài cả, giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng vọt, thêm vào đó là dịch COVID-19 vẫn đang lây lan phức tạp, nên tình trạng thiếu nguồn lực lao động có thể làm co hẹp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.