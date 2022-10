Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 3/10 đã có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 4.354 năm ngày lập nước.Thủ tướng nhấn mạnh toàn thế giới đang đối mặt với một thời kỳ đại chuyển đổi. Hàn Quốc phải mở ra một thời đại mới dựa trên tư tưởng "Hoằng ích nhân gian" (mang lại lợi ích cho thế gian), "Tại thế lý hóa" (thức tỉnh và thay đổi thế gian) của vua Dangun, ông tổ của dân tộc Hàn.Giờ là lúc toàn thể dân tộc phải một lần nữa phát huy ý chí và sức mạnh bất khuất, từng giúp dân tộc Hàn vượt qua nhiều thử thách trong quá khứ. Cuộc khủng hoảng trên toàn cầu hiện nay không thể khắc phục được bằng nỗ lực của một quốc gia đơn lẻ. Thủ tướng cam kết trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ góp sức cùng nỗ lực chung của nhân loại đối phó với khủng hoảng khí hậu, bệnh dịch truyền nhiễm, mở rộng hỗ trợ phát triển chính thức cho các nước đang phát triển. Seoul cũng sẽ làm tròn vai trò là một quốc gia lãnh đạo có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tiếp tục nỗ lực vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc và thế giới.Theo Thủ tướng, Hàn Quốc cần thay đổi một cách căn bản nền tảng kinh tế, sang cơ chế kinh tế năng động hơn, do khối tư nhân dẫn dắt. Chính phủ sẽ nỗ lực cải cách quy chế mạnh mẽ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở khối tư nhân, tập trung bồi dưỡng ngành công nghiệp chiến lược trọng tâm như kỹ thuật số, công nghiệp quốc phòng, nuôi dưỡng nhân tài, để đảm bảo an ninh quốc gia và tương lai cuộc sống người dân.Ông Han cũng cam kết sẽ tăng cường tính lành mạnh tài khóa, bảo hộ hơn nữa tầng lớp yếu thế trong xã hội, thắt chặt mạng lưới an sinh xã hội bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đổi mới hệ thống phúc lợi. Chính phủ sẽ ra mắt nguồn quỹ mới để hỗ trợ cho tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể vực dậy sau đại dịch. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để giảm gánh nặng vật giá cao cho người dânThủ tướng khẳng định Hàn Quốc sẽ nhảy vọt một lần nữa trên tinh thần đoàn kết cùng phát triển, chia sẻ tự do, hòa bình và thịnh vượng cùng người dân thế giới.Ngày lập nước (3/10) trên bán đảo Hàn Quốc là ngày vua Dangun, vị vua đầu tiên của dân tộc Hàn, lập nên nhà nước Gojoseon vào năm 2333 trước Công nguyên, còn được gọi là “ngày thần nhà trời khai nước”. Trong thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, Chính phủ lâm thời khi đó đã lấy ngày 3/10 hàng năm là ngày lập nước và quy định là ngày nghỉ lễ. Vào ngày 1/10/1949, tức sau khi bán đảo Hàn Quốc được giải phóng, Chính phủ miền Nam đã chính thức chỉ định ngày này là ngày nghỉ lễ quốc gia.