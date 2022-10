Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo đối phó cương quyết với động thái tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 4/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề cập trước tiên tới vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Bắc Triều Tiên vào sáng cùng ngày.Ông Yoon chỉ ra rằng miền Bắc đang tiếp tục khiêu khích một cách liều lĩnh. Tổng thống cảnh báo các động thái khiêu khích này của Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu sự đối phó cương quyết của quân đội Hàn Quốc và đồng minh, cũng như của cộng đồng quốc tế.Trước đó, trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội 1/10, Tổng thống Yoon cũng đã đưa ra lập trường tương tự, đồng thời quy kết việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân là sự thách thức toàn diện đối với cơ chế không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế.Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc xây dựng một mối quan hệ "đồng minh hành động" với Washington, trong đó tăng cường hơn nữa tập trận chung, đối phó quyết liệt với mối uy hiếp và khiêu khích từ Bình Nhưỡng.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống sáng cùng ngày đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han.NSC đã lên án động thái phóng tên lửa tầm trung lần này của Bình Nhưỡng là hành vi "khiêu khích nghiêm trọng", đe dọa hòa bình quốc tế, trong đó có bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.Các quan chức tham dự cuộc họp nhất trí tìm kiếm phương án đa dạng để răn đe Bắc Triều Tiên, cũng như cùng cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt, trên nền tảng là sự phối hợp chặt chẽ Hàn-Mỹ.Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đích thân tham dự cuộc họp, nghe báo cáo tình hình, chỉ thị đẩy cao mức độ hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, đối phó với khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Tổng thống nhấn mạnh động thái khiêu khích lần này đã vi phạm rõ ràng những nguyên tắc và quy định phổ quát của Liên hợp quốc; chỉ thị đối phó cứng rắn, xúc tiến hợp tác với Mỹ và cộng đồng quốc tế thực thi các biện pháp đáp trả tương ứng.