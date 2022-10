Tokyo lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản cho biết tên lửa Bắc Triều Tiên phóng vào sáng ngày 4/10 đã bay qua không phận quần đảo Nhật Bản và rơi xuống biển Thái Bình Dương. Tokyo lên án vụ phóng tên lửa lần này của miền Bắc đã tiếp tục vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới sự an toàn của người dân Nhật.Hãng tin Kyodo của nước này đưa tin Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).Ngay sau vụ phóng tên lửa của miền Bắc, Tokyo đã nhanh chóng công bố thông tin liên quan tới vụ phóng thông qua hai hệ thống cảnh báo khẩn toàn quốc là J-Alert và Em-Net, chỉ thị cho người dân ở một số khu vực tỉnh Aomori và đảo Hokkaido sơ tán. Ngoài ra, nước này cảnh báo người dân nếu phát hiện được thứ gì khả nghi thì không được tới gần mà phải báo ngay cho Cảnh sát hoặc Cơ quan phòng cháy chữa cháy. Nhật Bản cũng yêu cầu tàu thuyền đang chạy ngoài khơi chú ý.J-Alert là hệ thống cảnh báo ngay lập tức các thông tin liên quan tới tình trạng khẩn cấp hoặc bảo hộ người dân cho chính quyền địa phương thông qua vệ tinh nhân tạo. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản khởi động hệ thống này liên quan tới vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên sau lần cuối cùng vào ngày 15/9/2017.Khi đó, tên lửa của miền Bắc đã bay qua không phận Hokkaido, bay tổng cộng quãng đường 3.700 km, rơi xuống Thái Bình Dương. Chính phủ Nhật Bản đã truyền đạt thông tin vụ phóng, điểm rơi phỏng đoán thông qua hệ thống J-Alert.