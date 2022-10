Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí đối phó với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han sáng ngày 4/10 đã lần lượt có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo, đánh giá về vụ phóng tên lửa đạn đạo sáng cùng ngày của Bắc Triều Tiên, thảo luận phương án đối phó trong thời gian tới.Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết quan chức ba nước nhận định vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung lần này của Bắc Triều Tiên là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa tới hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà còn cả khu vực Đông Bắc Á và quốc tế, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ba nước nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ song phương và ba bên, đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích liên tiếp của Bình Nhưỡng, đồng thời tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm các phương án răn đe với miền Bắc.Trong một diễn biến liên quan, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Kim Gunn sáng cùng ngày đã họp trực tuyến với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro.Quan chức các bên đặc biệt chú ý tới việc tên lửa miền Bắc phóng lần này đã bay ngang qua quần đảo Nhật Bản, rơi xuống Thái Bình Dương. Do đó, vụ phóng không chỉ uy hiếp nghiêm trọng tới bán đảo Hàn Quốc, mà tới cả khu vực và toàn bộ cộng đồng quốc tế.Các quan chức hối thúc miền Bắc dừng ngay các hành vi khiêu khích thêm. Ba bên bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên liên tục đẩy cao khiêu khích kể từ sau khi nước này thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân, cho phép tấn công trước bằng vũ khí hạt nhân.Tiếp đó, ba quan chức nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đối phó một cách cứng rắn với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bình Nhưỡng.