Doanh số xe điện Hyundai và Kia tại Mỹ giảm mạnh sau khi Luật giảm lạm phát có hiệu lực

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor America (HMA), công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Mỹ, công bố trong tháng 9, doanh số mẫu xe điện Ioniq 5 đạt 1.306 chiếc, giảm 14% so với tháng 8 (1.517 xe). Trong tháng trước, mẫu xe điện EV6 của Kia cũng chỉ bán được 1.440 chiếc, giảm 22% so với tháng 8 (1.840 chiếc).Luật giảm lạm phát của Mỹ có hiệu lực ngay sau khi được Tổng thống Joe Biden ký tên vào ngày 16/8. Theo đó, chỉ có xe ô tô điện lắp ráp cuối cùng tại Mỹ mới được hưởng khoản tiền trợ cấp tối đa 7.500 USD từ Chính phủ liên bang.Mẫu xe điện Ioniq 5 của Hyundai và EV6 của Kia đều được sản xuất tại Hàn Quốc và xuất khẩu sang Mỹ, nên bị loại khỏi đối tượng hưởng trợ cấp, gây ra tranh cãi về việc bị phân biệt đối xử với xe ô tô điện sản xuất tại Mỹ. Điều này cũng được dự báo sẽ tác động tới xuất khẩu.Hyundai đang xây dựng nhà máy ô tô điện tại bang Georgia (Mỹ), dự kiến hoàn công vào năm 2025. Nếu Luật giảm lạm phát tiếp tục giữ nguyên như hiện nay thì phải sau năm 2025, các mẫu xe điện của hãng mới có thể được hưởng ưu đãi.Chính phủ Tổng thống Joe Biden và đảng cầm quyền Dân chủ Mỹ đang tích cực quảng bá Luật giảm lạm phát như một thành quả lập pháp chủ chốt với người tiêu dùng Mỹ. Điều này dự kiến sẽ tác động ngày càng rõ nét hơn đối với mẫu xe điện của Hyundai và Kia trong thời gian tới.Tuy nhiên, doanh số ô tô của Hyundai và Kia tại thị trường Mỹ trong tháng 9 lại có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, đối lập với tình hình kinh doanh xe điện. Trong tháng trước, Hyundai bán được tổng cộng 59.465 xe, tăng 11% so với một năm trước. Kia bán được 56.270 xe, tăng 6%.