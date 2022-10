FAO tiếp tục xếp Bắc Triều Tiên là quốc gia cần viện trợ lương thực

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Triển vọng canh tác và tình hình lương thực quý III/2022" công bố gần đây, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tiếp tục xếp Bắc Triều Tiên là quốc gia thiếu lương thực, cần được viện trợ lương thực.FAO cho biết phần lớn dân số miền Bắc đang khổ sở vì chỉ được ăn ít lương thực và không đa dạng về chủng loại. Lý do là bởi lượng mưa thấp, tài nguyên nông nghiệp yếu kém. Tổ chức này còn dự báo tình hình an ninh lương thực của miền Bắc sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn do suy thoái kinh tế. Sản lượng ngũ cốc năm nay đã giảm, và tình hình sẽ còn có thể trầm trọng hơn.Kể từ lần đầu điều tra vào năm 2007, FAO đã 16 năm liên tiếp phân loại Bắc Triều Tiên là quốc gia cần viện trợ lương thực. Trong số 45 quốc gia được chỉ định năm nay, có 33 quốc gia châu Phi, 9 quốc gia châu Á, 2 quốc gia Mỹ Latinh và Ca-ri-bê, 1 quốc gia châu Âu.Ở châu Á, ngoài Bắc Triều Tiên còn có các nước là Afghanistan, Bangladesh, Lebanon, Pakistan, Sri Lanka, Syria, Yemen. Châu Âu có một nước là Ukraine.